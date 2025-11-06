Подробно търсене

Арсен Венгер смята, че трансферът на Флориан Вирц се отразява пагубно на Ливърпул до момента

Христо Бонински
Снимка: AP Photo/Jon Super
Цюрих,  
06.11.2025 13:17
Легендарният бивш треньор на Арсенал Арсен Венгер критикува летните попълнения на Ливърпул и най-вече привличането на германския национал Флориан Вирц, който според него е объркал халфовата линия на тима.

"Когато той имаше възможност да избира между Ливърпул и Байерн Мюнхен, избра Ливърпул. Но германецът имаше условие за новия си отбор са играе като номер 10, а не на фланга", заяви френският специалист пред BeIn Sport.

"Използват го като титуляр, което разруши халфовата линия, която бе изградена от Гравенберх, Мак Алистър и Собослай. За да играе Вирц, изкараха Собослай", добави Венгер, който в момента е директор на футболно развитие към ФИФА.

Той подчерта, че при победите над Астън Вила и Реал Мадрид Вирц е играл на фланга, а тимът се е върнал към средната си линия от миналия сезон.

До момента Флориан Вирц е изиграл 15 мача за Ливърпул през сезона, в които има 3 асистенции и все още не е вкарал гол.  

