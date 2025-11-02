Подробно търсене

Спартак Плевен постигна трети успех за сезона в Националната баскетболна лига

Ива Кръстева
снимка: Кореспондент на БТА в Плевен Юрий Конов, архив
Плевен,  
02.11.2025 15:52
 (БТА)

Спартак Плевен постигна трета победа за сезона, след като се наложи над гостуващия Берое (Стара Загора) с 87:77 (32:26, 18:18, 18:8, 19:25) в двубой от петия кръг на Националната баскетболна лига за мъже.

Домакините имат три победи и една загуба, а "зелено-белите" - три успеха и две поражения, заемайки съответно четвърто и трето място в класирането.

Плевенчани взеха аванс от 50:44 на почивката, а след отлична трета четвърт решиха всичко в мача, след като поведоха с 68:52.

За успеха Мартин Русев наниза 15 точки, по 14 добавиха Николай Титков и Джулиън Люис, а по 12 Кавон Скот и Ноел Браун.

За Берое най-резултатни бяха Дариъс Куинсбери с 23 и Милен Захариев с 21.

На 8 ноември Спартак ще има визита на Черно море Тича, докато Берое ще домакинства на Рилски спортист (Самоков).

Мачове от петия кръг в шампионата на България по баскетбол при мъжете:
Спартак Плевен - Берое Стара Загора - 87:77 (32:26, 18:18, 18:8, 19:25)

в понеделник:
Миньор 2015 Перник - Балкан Ботевград

от събота:
Академик Бултекс 99 - Ботев 2012 Враца - 78:74 (21:21, 23:19, 11:19, 23:15)
Рилски спортист (Самоков) - Шумен      - 98:71 (28:22, 23:9, 21:23, 26:17)

от 30 октомври:
Левски - Черно море Тича               - 76:89 (10:32, 20:26, 25:23, 21:8)

Локомотив Пловдив почива

временно класиране:
 1. Рилски спортист      5   4    1   458:377   9 точки
 2. Черно море Тича      5   4    1   432:400   9 
 3. Берое Стара Загора   5   3 	  2   422:407  	8
 4. Спартак Плевен       4   3 	  1   331:301  	7 	
 5. Балкан               4   3    1   315:294   7 
 6. Миньор 2015          4   3    1   330:330   7
 7. Локомотив Пловдив    4   2    2   342:314   6
 8. Академик Бултекс 99  5   1    4   376:421   6
 9. Ботев 2012 Враца     4   1    3   315:324   5
10. Левски               4   0    4   288:357   4
11. Шумен                4   0    4   281:366   4

/ИК/

