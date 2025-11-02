Спартак Плевен постигна трети успех за сезона в Националната баскетболна лига

Спартак Плевен постигна трета победа за сезона, след като се наложи над гостуващия Берое (Стара Загора) с 87:77 (32:26, 18:18, 18:8, 19:25) в двубой от петия кръг на Националната баскетболна лига за мъже.

Домакините имат три победи и една загуба, а "зелено-белите" - три успеха и две поражения, заемайки съответно четвърто и трето място в класирането.

Плевенчани взеха аванс от 50:44 на почивката, а след отлична трета четвърт решиха всичко в мача, след като поведоха с 68:52.

За успеха Мартин Русев наниза 15 точки, по 14 добавиха Николай Титков и Джулиън Люис, а по 12 Кавон Скот и Ноел Браун.

За Берое най-резултатни бяха Дариъс Куинсбери с 23 и Милен Захариев с 21.

На 8 ноември Спартак ще има визита на Черно море Тича, докато Берое ще домакинства на Рилски спортист (Самоков).

Мачове от петия кръг в шампионата на България по баскетбол при мъжете: Спартак Плевен - Берое Стара Загора - 87:77 (32:26, 18:18, 18:8, 19:25) в понеделник: Миньор 2015 Перник - Балкан Ботевград от събота: Академик Бултекс 99 - Ботев 2012 Враца - 78:74 (21:21, 23:19, 11:19, 23:15) Рилски спортист (Самоков) - Шумен - 98:71 (28:22, 23:9, 21:23, 26:17) от 30 октомври: Левски - Черно море Тича - 76:89 (10:32, 20:26, 25:23, 21:8) Локомотив Пловдив почива временно класиране: 1. Рилски спортист 5 4 1 458:377 9 точки 2. Черно море Тича 5 4 1 432:400 9 3. Берое Стара Загора 5 3 2 422:407 8 4. Спартак Плевен 4 3 1 331:301 7 5. Балкан 4 3 1 315:294 7 6. Миньор 2015 4 3 1 330:330 7 7. Локомотив Пловдив 4 2 2 342:314 6 8. Академик Бултекс 99 5 1 4 376:421 6 9. Ботев 2012 Враца 4 1 3 315:324 5 10. Левски 4 0 4 288:357 4 11. Шумен 4 0 4 281:366 4