Виктория Мбоко се наложи над Кристина Букса в три сета и спечели титлата на турнира по тенис в Хонконг

Канадката Виктория Мбоко спечели титлата на тенис турнира в Хонгонк УТА 250, като на финала се наложи над испанката Кристина Букса със 7:5, 5:7 (9), 6:2. Мачът продължи 2 часа и 50 минути.

Мбоко получи титлата и 36 300 долара от наградния фонд от 275 хиляди долара. Това е втора титла в кариерата на 19-годишната канадка след успеха в Монреал, като тя има 2 титли от 2 финала.

В първия сет Виктория Мбоко проби за 4:2, Букса върна пробива за 5:5, като канадката все пак взе подаването на съперничката си в решаващия 12-и гейм.

Втората част започна с 3:0 за Мбоко, но последва ново изравняване - 3:3. Букса дори проби още веднъж за 6:5, но загуби сервиса си и се стигна до тайбрек. В него канадката изпусна мачбол при 8:7, а след това Букса изравни частите при 11:9.

Мбоко обаче бе безкомпромисна в третия сет и с два пробива поведе с 5:2, като на свой сервис пропусна още два мачбола, но успя да затвори мача и да вдигне титлата.

От новата седмица Виктория Мбоко ще направи пробив в Топ 20 на ранглистата на УТА.