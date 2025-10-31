Поклонението пред тленните останки на Иван Тенев ще се състои на 2 ноември в София

Поклонението пред тленните останки на журналиста, художник, текстописец и общественик Иван Тенев ще се състои на 2 ноември от 13:00 ч. в църквата „Свети Седмочисленици“ в София. Това съобщи в официалния си фейсбук профил певицата Кристина Димитрова, която е бивша съпруга на Тенев.

Погребението ще бъде на Централните софийски гробища от 15:30 часа, посочва още тя в публикацията си.

Както БТА писа, Иван Тенев, популярен като Агент Тенев, почина на 30 октомври.

Иван Тенев e роден на 2 септември 1951 г. в София. Завършва българска и английска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специализира журналистика, както и „Приложна графика“ във Висшия институт за изобразително изкуство „Николай Павлович“ (днес Национална художествена академия). Започва кариерата си не като журналист, а като художник - създава първите си карикатури, а малко по-късно с рисунките си печели редица награди не само от национални, но и от международни състезания. Публикуват ги в различни вестници и списания, сред които „Средношколско знаме“, „Студентска трибуна“, „Народна младеж“, „Антени“, „Поглед“, „Стършел“, „Софийски университет“.

Карикатурите му са представяни в над 300 изложби, 60 от които - международни. В естрадата навлиза първоначално като художник, като създава обложките на плочи, а по-късно започва да пише и текстове на песни. Иван Тенев е автор на текстовете на повече от 400 песни. Той пише текстовете на песни за Лили Иванова, Георги Христов, Тони Димитрова, Кристина Димитрова, Орлин Горанов, дует „Ритон“ и др.

Журналистическата си дейност започва през 1989 г. като създава „Агенция Тенев“, която се занимава с организиране на музикални и шоу програми, светско хроникьорство. Предаванията на „Агенция Тенев“ се излъчват в радио „Хоризонт“ на Българското национално радио (БНР), „Дарик радио“, в спортната рубрика „Трето полувреме“ на Българската национална телевизия (БНТ) и др. Иван Тенев продължава да пише за различни вестници и списания и е познат в медийните среди с прозвището си Агент Тенев. През годините е пише във вестниците „Труд”, „24 часа”, „Нощен труд”, „Софийски вестник”, списание „Хайлайф – Интрига”, Cool Magazine и други.

Иван Тенев е носител на редица награди в България и чужбина.

