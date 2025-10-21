Подробно търсене

Трима български писатели ще участват в международния проект за развитие на таланти CELA

Корица на книгата „Невидими“ на Наталия Делева. Снимка: Къща за литература и превод / "Жанет 45"
София,  
21.10.2025 11:31
 (БТА)

Трима български писатели ще участват в международния проект за развитие на таланти CELA (Connecting Emerging Literary Artists). Това са Момчил Миланов, Наталия Делева и Паулина Георгиева, съобщават от Къща за литература и превод.

От екипа информират, че през следващите година и половина тримата изгряващи писатели ще бъдат част от изграждането на европейска литературна мрежа, ще участват в междунарoдно фестивално турне и интензивна семинарна програма, заедно със 165 литературни творци от 11 европейски страни.

Писателите ще работят и с литературни преводачи върху преводите на откъси от техните произведения на езиците на проекта — испански, италиански, украински, полски, нидерландски, сръбски, словенски, чешки, румънски.

По думите на екипа CELA е европейска програма за развитие на таланти, която предлага възможност на литературни творци от Европа да работят върху своята международна мрежа от контакти и да развиват професионалните си литературни умения. Те споделят своите истории, създават нови произведения и се свързват с литературната индустрия и европейската публика.

Момчил Миланов е писател и специалист по международно право. В последните над 15 години публикува поезия и проза в редица издания, сред които „Култура“, „Литературен вестник“, Granta, „Текстил“, „Свема“, „Дневник“. Първият му роман „Лято в Бурландия“ излиза за първи път през 2021 г. и печели награда „Перото“ за дебют и е номиниран за наградите на „Портал Култура“. Романът е издаден отново през 2025 г. от издателство ICU. Същата година излиза и на френски език в превод на Мари Врина като част от каталога на парижкото издателство Les Argonautes и се приема много добре от критиката и публиката.

Наталия Делева е авторка на романите „Невидими” и Arrival, издаден на български под заглавието „Пътна връв”. През 2018 година „Невидими” печели наградата на „Перото“ в категория дебют, получава съпътстваща награда в категория проза за дебютна литература „Южна пролет“ и номинация за Роман на годината на фондация „13 Века България“. Романът е преведен и издаден на немски, полски  и английски език. Разкази, есета и критика от Наталия Делева са публикувани в литературни издания и антологии.

Паулина Георгиева е българска писателка, авторка на романите „Симулацията“ и „Малки грехове“ и на награждавани разкази. Творчество ѝ получава признание както от критиката, така и от филмови и литературни събития. През 2024 г. „Малки грехове“ е селектиран от форума Based on Book на фестивала „Синелибри“ като роман с потенциал за филмова адаптация, а същата година е представен на Софийския международен литературен фестивал. През 2025 г. романът е номиниран за наградата на „Портал Култура“. С образование в антични езици и история тя привнася културна дълбочина и интелектуална чувствителност в писането си. Прозата ѝ съчетава езикова прецизност с внимание към човешката психология. 

