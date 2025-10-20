Започна учебната година в Центъра за продължаващо обучение в Силистра

Започна учебната година в Центъра за продължаващо обучение (ЦПО) към силистренския филиал на Русенския университет „Ангел Кънчев“, съобщиха за БТА от учебното заведение.

За поредна година Центърът предлага следдипломна преквалификация за придобиване на професионална квалификация за учители. Обучението се провежда от висококвалифицирани преподаватели от Русенския университет и Филиал Силистра. Освен това ЦПО предоставя възможност за следдипломна специализация "Учител по физическо възпитание и спорт" – за завършили висше образование с придобита или допълнителна професионална квалификация "учител"

Всички завършили курсовете получават официални документи съгласно действащите нормативни актове на Министерския съвет – свидетелство за професионална квалификация, удостоверение или сертификат в зависимост от продължителността и вида на обучението.

БТА припомня, че академичната година във Филиала на Русенския университет „Ангел Кънчев“ в Силистра започна преди месец за над 250 студенти. По данни на учебното заведение над 80% от студентите в него са от областта и имат много добра професионална реализация в областта на педагогиката и инженерните науки. Това показва, че Филиалът има своята образователна и социална роля и задържа младите хора в региона.