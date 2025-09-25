Фолклорен събор подготвят в силистренското село Професор Иширково

Поредното издание на фолклорния събор „Добруджански славей пее“ подготвят в силистренското село Професор Иширково. Събитието е насрочено за 27 септември в местността Домузкулак, съобщиха за БТА организаторите от община Силистра, кметството и Народно читалище „Просвета“ в селото.

Проявата няма конкурсен характер. Желание за участие са заявили около 20 самодейни колектива, които ще представят характерни за региона народни песни. Те могат да участват в програмата с до три изпълнения - групово или солово. Условието е изпълненията да не надвишават общо 10 минути.

„Фолклорният събор ще даде възможност за творчески срещи, популяризиране и съхраняване на българския фолклор. В своята многовековна история българският народ е създал едно изключително самобитно и оригинално по своята същност творчество със свои народни песни, танци, обичаи и носии, които са се предавали от поколение на поколение“, допълниха организаторите.