Ретроспективна изложба на Николай Караджов открива новия сезон в галерия „Българи“

Галерия „Българи“ открива новия сезон с ретроспективна изложба на Николай Караджов. Експозицията „Носталгия“ има ретроспективен характер и отбелязва 80-годишнината на художника. Тя ще бъде открита днес, 24 септември, съобщават домакините.

В галерията ще бъдат показани портрети и натюрморти, които утвърждават автора като един от майсторите на кавалетната класическа живопис у нас, отбелязват от екипа.

Изкуствоведът Аксиния Джурова отбелязва, че авторът е ученик на проф. Ненко Балкански и русенския майстор на натюрморта Димитър Хинков. По думите й изкуството му определено е инспирирано също от старите нидерландски, френски и италиански художници и по- конкретно от Вернер ван Делфт, Шарден, Джорджо Моранди и Де Кирико.

„Познавам средата, в която живее Николай Караджов, следя развитието му през годините и въпреки това всеки път се удивлявам на самовглъбението, с което създава платната си, правени с ръка, платна, изпълнени с бленувана днес тишина, спокойствие и хармония, напомнящи ни, че смисълът на живота е в неговата преходност. И още нещо, напомнят ни, че изкуството освен страст е и самота, бягство от живота, но и завръщане в него чрез твоето послание. За Николай то е в призива: „ След като магията умря, а животът ни е свръхшумен, почти свръхреален, да си възвърнем тишината, от която имаме нужда“. Това негово верую обяснява неслучайно избраното от художника заглавие на изложбата „Носталгия“, казва Джурова.

По думите й тази изложба е насочена към най-нежните струни на човешката сетивност и напомня, че всичко вече някога е било и че въпросите, на които тя търси отговори, са се задавали многократно преди нас.

Проф. Джурова казва, че изложбата на Николай Караджов, майсторът на кавалетната класическа живопис у нас, преминаващ по своя път неизкушен от модерните „изми“ на своето време, би могла да се изтълкува и като дисонанс в настъпващия с голяма скорост изкуствен интелект.

„Нейното послание е далеч по-дълбоко от подвеждащото заглавие „Носталгия“ и от дистанцираното съвършенство на живописта му. Точно в този втори пласт на картините му, в тази негова естетика на минимализма, е скрита загадката към зрителите, подканване към техния прочит на картините, независимо какъв би бил той“, отбелязва тя.

/ВСР