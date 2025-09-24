Световни учени се събират в София на първия форум за геопространствен изкуствен интелект

Институтът за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет "Св. Климент Охридски" организира първия международен форум за геопространствен изкуствен интелект и приложения с базови модели – GAIA 2025, съобщиха от Министерството на образованието и науката (МОН).

Форумът, който ще се проведе днес (24 септември) и утре, се очаква да обедини водещи учени, експерти от индустрията и представители на публичния сектор в сферите на изкуствения интелект, геопространствените технологии, климатичните изследвания и наблюдението на Земята.

Сред официалните гости е проф. Томас Цурбухен от Швейцарския федерален технологичен институт в Цюрих (ETH) и бивш научен директор на Националната администрация по въздухоплаване и изследване на космическото пространство (НАСА). Той ще изнесе лекция на събитието и е първият швейцарец, удостоен с престижната награда AIAA von Braun за изключителен принос в ръководството на космически програми, посочиха от министерството.

В НАСА проф. Цурбухен ръководи ключови мисии като космическия телескоп „Джеймс Уеб" и марсохода Perseverance, и е най-дълго заемалият поста на научен директор на американската космическа агенция. Той е създател на ETH Zurich Space – нов център в университета ETH, включващ специална магистърска програма „Space Systems", която има амбицията да стане една от най-силните в света. Центърът си сътрудничи активно с ESA (Европейската космическа агенция) и индустрията.

Както писа БТА, на събитието се очаква още да присъстват проф. Фахад Шахбаз Хан от Университета за изкуствен интелект "Мохамед бин Зайед" (ОАЕ) и Университета Линшьопинг в Швеция, както и Александър Лакост, ръководител в ServiceNow Research. В следващите седмици се очаква и други водещи учени да обявят своето предстоящо присъствие на форума в София.

Организатори на събитието са екип от изтъкнати международни учени и представители на индустрията, воден от един от най-признатите световни учени в сферата на изкуствения интелект и професор в INSAIT – Люк Ван Гуул. Заедно с него работят и изследователи от INSAIT, от Масачузетския технологичен институт (MIT), Немския аерокосмически център (DLR), Китайската академия на науките, Техническия университет в Берлин, Ubotica Technologies, Space42 и от други организации.

