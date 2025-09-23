Над 600 първокурсници прекрачиха прага на Университета по хранителни технологии в Пловдив

Общо 642 първокурсници прекрачиха прага на Университета по хранителни технологии (УХТ) в Пловдив, където днес беше тържествено открита новата академична година. На церемонията присъстваха представители на ръководството на университета, студенти, преподаватели, представители на местната и централната власт, бизнеса и обществеността.

„През своята 72-годишна история УХТ се утвърди като водещ образователен и научен център в областта на хранителната наука, техниката, технологиите, биотехнологиите и туризма. Доказателство за това е засиленият интерес към специалностите, които предлагаме. Тази година университетът запълни изцяло държавната поръчка за образователно-квалификационните степени бакалавър и магистър“, заяви ректорът проф. Галин Иванов.

Пред първокурсниците проф. Иванов подчерта, че завършилите УХТ се реализират успешно на пазара на труда. Той обяви, че през октомври ще се проведе инициативата „Кариерен навигатор“, която ще даде възможност на студентите да се срещнат в неформална среда с представители на бизнеса и да получат информация за студентски практики и стажове.

Сред официалните гости беше и областният управител на Пловдив проф. Христина Янчева, която поздрави студентите и преподавателите: „Днес е празник на устрема и надеждата, на знанието и новите хоризонти. Това е университет, който се грижи за здравето на хората, за продоволствената сигурност и подготвя специалисти с висока компетентност и отговорност – съчетавайки традиции и иновации.“

По традиция ректорът отличи и изтъкнати преподаватели. Шеф Ради Стамболов получи почетна грамота „Професор от практиката“, а проф. Албена Стоянова бе удостоена със статуетката „Плодотворие“. В края на церемонията бяха наградени и първокурсниците, приети с максимален бал.