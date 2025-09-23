Румяна Русинова показва своите „Бронзови приказки“ в галерия „Маестро“

Софийската галерия „Маестро“ започва новия си изложбен сезон в обновено и разширено пространство с експозицията „Бронзови приказки“ на Румяна Русинова. Откриването е на 26 септември от 18:30 ч. На откриването ще присъстват авторката, галеристката Райна Костова и изкуствоведът доц. д-р Сузана Николова, съобщават организаторите.

Експозицията включва произведения, които съчетават скулптура и живопис, запечатани в дантела и бронз. По думите на екипа стилът и иновативни техники на Русинова отдават почит на красотата на българските традиции чрез истории.

Румяна Русинова завършва Националната художествена академия през 1978 г. и е дългогодишен член на Съюза на българските художници. Известна е със своите произведения в областта на малката метална пластика, като има участия в редица самостоятелни и международни изложби в Германия, Франция, Швейцария, Нидерландия и Гърция. Нейни творби са част от частни колекции по цял свят.

