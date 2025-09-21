Международното летище в Рим отвори хотел за кучета с множество екстри

Международното летище Фиумичино в Рим откри един от първите хотели за кучета на територията на голямо европейско летище след подобна инициатива във Франкфурт, предава Асошиейтед прес.

Служителите на Dog Relais дори предлагат да вземат кученцата от терминала, за да могат пътниците да се насочат направо към полета си.

„Този проект се вписва в стратегията за още по-добро обслужване на пътниците“, каза Марилена Блази, главен търговски директор на Aeroporti di Roma – компанията, която управлява двете летища в италианската столица.

Стаите в кучешкия хотел струват около 40 евро и разполагат с подове с регулирана температура и собствена градинка. По-плахите или самотни кучета могат да бъдат настанени в клетки в края на съоръжението, където общуват с персонала, а не с други кучета в общите заграждения с трева. През нощта от високоговорителите в стаите се чува фонова музика с ниска честота – 432 херца, предназначена за релаксация.

Има допълнителни екстри, които варират от обичайните услуги по подстригване, къпане и почистване на зъбите до по-разглезващи, като ароматерапия с лавандула или мента, помагаща за успокояване, или крем с арника, който се втрива за обезболяване на мускули и стави.



Собствениците, които не са удовлетворени от стандартните уеб камери за наблюдение на кучетата си от разстояние, могат да си позволят стая от висок клас за 60 евро, оборудвана с екран за денонощни видеоразговори. Те могат дори да поглезят домашния си любимец, като му хвърлят лакомство чрез приложение, свързано с диспенсер.

Досега кучешкият хотел се радва на голяма популярност. През август, когато хората масово почиват, всички 40 стаи са били заети. От откриването на хотела през май заетостта е била средно почти две трети, каза Блази.

През май италианската авиационна администрация промени правилата, за да позволи на големи кучета да пътуват в кабината на самолетите за вътрешни полети, при условие че са в затворени клетки. Първият такъв полет ще бъде на 23 септември, уточнява Асошиейтед прес.