Подробно търсене

„Трябва да бъдем отговорни към театъра“, каза актьорът Христофор Недков пред БТА

Кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов
„Трябва да бъдем отговорни към театъра“, каза актьорът Христофор Недков пред БТА
„Трябва да бъдем отговорни към театъра“, каза актьорът Христофор Недков пред БТА
Христофор Недков. Снимка: кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов (КН)
Стара Загора,  
21.09.2025 12:09
 (БТА)

Ако не се отнасяш отговорно, театърът не ти се отблагодарява, а публиката го усеща. Отношението към всяка роля трябва да бъде такова, независимо от обема ѝ, независимо от значението ѝ и дали ти харесва или не ти харесва. Това каза в интервю за БТА Христофор Недков, който е актьор в Драматичен театър „Гео Милев“ в Стара Загора от 1985 г. и ръководител на Младежката театрална студия „Сцена 99“.

Недков е изиграл над 200 роли в куклени и драматични спектакли, шоу програми, концерти, авторски радио- и телевизионни предавания, в които е участвал като актьор, сценарист и режисьор. Той е и в главната роля на спектакъла „Масло от кипарис“, който постигна сериозен успех сред публиката и ще бъде представен отново на 30 септември в Културен център – Стара Загора.

Той подчерта, че „Масло от кипарис“ е спектакъл, в който има и хумор, и моменти, които хващат за гърлото. Според Недков най-добрата реклама за всяко представление е то да бъде препоръчано на приятел и да го видиш отново. „За мен разковничето е в добрата драматургия, която Орлин Дяков е написал, и ако не знаеш, че пиесата е на български автор – няма да повярваш. Останалите му пиеси също са много добре написани. Другото, което бележи успеха на пиесата, са поставените проблеми, които са много човешки, и това е един честен, искрен на максимум спектакъл“, каза актьорът.

По неговите думи малкият екип от шестима актьори, които участват, се хвърля максимално искрено и истински – без да играе, просто живее със съдбите на героите. „Тази честност се отблагодарява и затова публиката го харесва. Тя усеща, когато нещо е истинско. Ние много се радваме, защото всеки път човек се надява да се получи хубаво представление, но наистина не очаквахме чак такъв отзвук, защото това не е комерсиално представление – тук няма звезди, няма да се скъсаш от смях на разни евтини комедийни трикове, а напротив. Това ни стопля и дава кураж, че има смисъл от това, което правим. Когато можеш да се смееш или да те хване за гърлото и да пуснеш сълза – тогава нашата функция е изпълнена и ние сме провокирали и отключили емоциите на хората. Те по някакъв начин са станали съпричастни, познали са се в героите, а от това по-голям комплимент няма“, посочи Христофор Недков.

Той обърна внимание и на състоянието и предизвикателствата пред българския театър в днешни дни и смята, че в момента има борба, която се води от известно време – между театъра на формата и театъра на съдържанието. „Аз съм привърженик на театър, който вълнува, има послания. Винаги съм уважавал експеримента, но той сам по себе си не носи провокация и емоция, послание към зрителите. Театърът е създаден точно за това – да пренася хората в други реалности. Колкото и да звучи консервативно, аз съм привърженик на простичкия театър, който е за зрителя, който ни пренася в друга история, в друго време, в други хора. Който кара да се просълзяваш, да се смееш дни наред“, казва Христофор Недков.

Вече 28-и сезон той е ръководител на Младежката театрална студия „Сцена 99“ в Стара Загора и споделя, че вижда бъдещето на театъра в младите. От студията своя актьорски път са започнали над 50 вече утвърдени млади театрали, които работят в цялата страна. „Моята задача и цел в „Сцена 99“ е да поставям основите не само като компоненти на актьорската работа, а като характер и отговорност, без които театърът е немислим. Да преподавам теория и практика на театъра. С упражнения младите да наберат и получат основни театрални умения. Който продължи по актьорския път, ще надгражда и експериментира, но без тях ще му е трудно“, посочва Христофор Недков.

Той подчерта, че работата с децата му носи смисъл и емоции и го кара да се чувства удовлетворен. По неговите думи всяко поколение напред се интересува от себе си и си е самодостатъчно. Много им е трудно да работят в екип и да поставят интересите на екипа над своите. „Това е предизвикателство. Доволен съм, когато видя как израстват и напредват младите. Виждам как с всяко представление напред те се изграждат“, казва актьорът и допълва, че се опитва да предаде на своите възпитаници да се отнасят с всяка роля отговорно.

След над 200 изиграни роли той определя, че е необходимо и важно всеки път да се отнасяш отговорно към образа като за пръв и за последен път. „Както казваше Апостол Карамитев, всяка роля да я започваш независимо от обема ѝ, независимо от значението ѝ и дали ти харесва или не ти харесва. Дали режисьорът ти допада или не – но да я започваш и да се влагаш. Трябва да даваш всичко от себе си и постоянно да поставяш високо летвата и да не се задоволяваш с това, което можеш. Нужно е постоянно да търсиш да бъдеш различен. Ако не се отнасяш отговорно, театърът не ти се отблагодарява, а публиката усеща тези неща“, обяснява актьорът.

/ВБ/

Списание ЛИК

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:03 на 21.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация