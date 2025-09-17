Шест института на Българската академия на науките ще вземат участие във втория етап на „Наследство БГ“

Шест института на Българската академия на науките (БАН) ще вземат участие във втория етап на проекта Център за върхови постижения „Наследство БГ“, съобщиха от пресцентъра на БАН.

На събитието по официалното откриване на проекта, което се състоя в зала „Яйце“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, присъства заместник-председателят на БАН проф. Емануел Мутафов.

„През първите седем години на проекта беше извършена сериозна научна дейност. Издадени бяха над 30 монографии, написани бяха много научни статии, част от които бяха публикувани в престижни издания. Проведохме два престижни и бутикови международни семинара – по антична нумизматика и византийска епиграфика, в които участва дори японски докторант. Това повиши стойността на ЦВП „Наследство БГ“ и на нивото на световната наука. Заедно успяхме да превърнем този център за върхови постижения в най-видимия, а и най-смисления, защото е единственият с годишна научна конференция и периодично издание – „Научни известия. Бюлетин БГ“, каза заместник-председателят на БАН. Той поздрави от името на Президиума на БАН участниците в проекта и им пожела успех в утвърждаването на вече заложените традиции.

От БАН посочиха, че по време на събитието ръководителят на проекта „Наследство БГ“ акад. Иван Илчев представил основните резултати от първия етап на проекта. В срещата са участвали ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“ проф. Георги Вълчев, г-жа Стефка Пилева-Малиновска от дирекция „Верификация“ на Министерството на образованието и науката (МОН), както и представители на тринадесетте партньорски организации.

Центърът за върхови постижения „Наследство БГ“ е финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Устойчиво развитие на Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност, в т.ч. и на конкретни инфраструктури или техни обединения от Националната пътна карта за научна инфраструктура“, казаха от БАН.

