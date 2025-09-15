С тържествена церемония бе открита учебната година в Първо основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Гоце Делчев

С празнична церемония в двора на Първо основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Гоце Делчев бе открита новата учебна година. Около 70 първокласници, разпределени в три паралелки, за първи път прекрачиха училищния праг и станаха част от училищната общност. Празникът започна със символично поднасяне на букет пред паметника на светите братя Кирил и Методий в двора на училището.

Директорът на училището Людмила Дерменджиева откри учебната година с обръщение към учениците, в което подчерта, че училището е място за вдъхновение, знание и приятелства. Тя приветства специално първокласниците, които започват своето първо училищно приключение, и благодари на родителите и учителите за доверието и усилията в името на образованието.

В програмата на тържеството участваха мажоретният състав и фанфарният оркестър на училището. Ученици представиха музикални изпълнения и рецитали, а от името на родителите на първокласниците слово произнесе Цветелина Биларева. Тя подчерта значението на знанието като сила, която отваря врати и изгражда личности, и отправи благодарност към учителите за всеотдайността, с която ще водят децата по пътя на познанието. В обръщението си Биларева насърчи първокласниците да вървят смело напред, да уважават своите учители и съученици и да ценят училището като свой втори дом.

По данни на община Гоце Делчев над 4300 ученици започват новата учебна година в училищата на територията на общината, а 284 деца влизат за първи път в класните стаи.