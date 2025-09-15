С усвояването на знанието, нашето осъществяване се извършва и чрез израстването ни в добродетелния ни живот, каза патриарх Даниил

Едновременно с усвояването на знанието, нашето осъществяване като човеци се извършва и чрез израстването ни в добродетелния ни живот, каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, който днес отслужи водосвет по случай тържественото откриване на новата учебна 2025/2026 година в 51-во Средно училище „Елисавета Багряна" в София. Той цитира думите на свети апостол Павел: „Да, имам много знание за всички неща, ако любов нямам, нищо не съм“.

„Всички ние, които сме тук, сме изпитвали вълнението, когато на този ден забие звънецът и седнем зад ученическите чинове. Вълнението е голямо, защото предстоят много нови неща. Срещаме се със знанието и опознаването на света. В опознаването на взаимоотношенията ни едни с други, опознаването на света и на себе си, ние малко по-малко търсим и намираме своето място в обществото и света", каза още патриарх Даниил. Той отбеляза, че „ако нямаме благодарността към родителите ни, ние нямаме уважението един към друг, верността в приятелството".

„Ако нямаме нежността в заниманията, уважението към учителите, които всеотдайно се стараят да ни въведат в светите познания, то каквото и знание да усвоим, то ще бъде нетрайно и несигурно, и няма да допринесе полза на самите нас и ще се окажем безполезни. Ако едновременно с усвояването на полезните науки и опознаването на света, ние израстваме в благодарност към родителите ни, във вярност към приятелите ни, в уважение и почит към учителите ни и в любов едни към други, то винаги в нашия живот ще ни съпътства божието благословение и ние с радост ще вършим всяко едно нещо", допълни патриарх Даниил. По-рано днес той отправи окръжно послание за новата учебна година.

Директорът на 51-во Средно училище „Елисавета Багряна" д-р инж. Веселин Стефанов започна своето тържествено слово към учениците с цитат от стихотворението „Посвещение" на Веселин Ханчев. Той отбеляза, че посвещава думите от стихотворението на Асен Александров, който оглавяваше училището в периода от 2004 до 2025 г. „Под ръководството на Асен Александров училището се утвърди като средище на духовност, култура и знание, а хиляди ученици намериха пътя към своите мечти", каза д-р Стефанов.

„Скъпи първокласници, днес за първи път прекрачвате прага на нашето училище. В малките ви ръчички е събрана надеждата, а в чистите ви души - светлината на бъдещето. Пожелавам ви да бъдете любознателни и смели, да обичате знанието и да го следвате като светлина", каза още директорът. Веселин Стефанов пожела вдъхновението и знанието да бъде верен спътник на учениците.

„Мечтайте дръзновено, вярвайте в себе си и никога не забравяйте училището си. Нека тази последна година бъде венец от постижения, вдъхновения и успехи", каза той.

На откриването бяха кметът на район “Красно село” Цвета Николаева, главният експерт към Регионалното управление на образоването на София-град - Ваня Блъскова, Кенто Мураки от Японското посолство в България, поетесата Елисавета Шапкарева и др.