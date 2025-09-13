Писателката Катя Антонова ще гостува днес в „Литературния кът" на „Алея на книгата“

Писателката Катя Антонова ще участва днес в програмата на „Алея на книгата“, съобщават организаторите.

В „Литературния кът" на „Алея на книгата" Катя Антонова ще представи обновеното издание на обичаната книга „Двете кралства“ – верен помощник в емоционалното развитие на децата. Новото издание е обогатено с два допълнителни разказа и е с прекрасни илюстрации от Кремена Ягодина. Изданието ще представи издателство „Рибка“.

Програмата на книжното изложение предвижда още среща с автограф с Албена Василева, автор на стихосбирката „Морски шах", среща с автограф с автора на книгата „Птица със страх от високото" Катя Димитрова.

От 19.00 ч. в „Литературния кът" на „Алея на книгата" ще бъде излъчена и прожекция на филма „Бандата на Банши" - продължение на фентъзи романа за деца и възрастни „Пътешествието на Мая".

Изложението „Алея на книгата“ се провежда от 8 до 14 септември по продължението на бул. „Витоша“ и в парка пред Националния дворец на културата (НДК) в София.

Програмата включва срещи с автори, представяния на книги, четене на детски приказки и прожекции на филми.

