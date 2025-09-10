44 събития ще има на „Цирколюция“ тази година

Съвременен и социален цирк, въздушна акробатика и музика на живо ще има в „Топлоцентрала“ от 2 до 5 октомври, в рамките на „Цирколюция“, съобщават от екипа на фестивала.

Предвидени са общо 44 събития, 24 представления на международни и български артисти, 15 циркови работилници за деца, младежи и възрастни, два концерта („Есенни джаз скици“ с Братя Владигерови и „Ропотамо Ко“), две международни срещи „Дебат за цирка” с участие на експерти от Европа и България и една изложба – „Царете на магията” с куратор Драгомир Драганов.

Силен международен акцент тази година е представлението Blueprint на Миджин Ким и Леон Бьоргенс (Overhead Project, Германия), посочват организаторите. По думите им спектакълът е чувствително и хумористично изследване на междуличностните отношения чрез съвременен цирк и танц: „Той разчупва клишетата на танцовия дует, представяйки физически виртуозни изпълнения, които провокират нагласите и културните представи на зрителите. Музиката на Саймън Бауер потапя в диалог между тела и сцена“. Blueprint е заключителната част от трилогията „Човек, хиперобект и трансформация“, посветена на връзките между хора и обекти.

В програмата ще има и спектакли на млади професионалисти от международната циркова сцена. Сред тях е By Storm на ирландската артистка Хана Скъли – вертикален цирково-танцов спектакъл, вдъхновен от бурите и самотата на откритите пространства. Използвайки тъкани, колани и противовес, изпълнителите ще превърнат фасадата на „Топлоцентрала“ в екстериорна сцена – на 3 и 4 октомври.

Друг акцент е „Кой си ти?“ на младия португалски артист Никола Фантон – пътешествие на интроспекция и трансформация, което ще се играе на 2 и 5 октомври. Спектакълът проследява ден от живота на работника чрез цирков обръч, обекти и баланс, като във финала публиката може да се включи активно, създавайки интимен момент на споделеност.

В афиша е и спектакълът „Абсурд” на цирк „Вермут“, на каталунските артисти Давид Канделич и Жорди Мас, с режисура на Минер Монтей и музика на Пол Жубани. „Абсурд” е шоу, изпълнено с абсурден хумор, виртуозни умения и щипка игриво въображение. Баланс върху дъски и тръби, мания по гумени патета, ретро велосипеди и абсурдни трикове с метли водят до големия финал – шеметна надпревара на колела.

Акцент от България е „Народен цирк” - спектакъл в процес на създаване на основата на взаимодействието между български фолклорни танци и музика и съвременно цирково изкуство. Представлението е комедия, разказваща история за двама неопитни танцьори, които опитват да се научат да танцуват български хора и по пътя си предизвикват серия от комични, абсурдни ситуации Режисьор е Дарио Табаков.

За любителите на фокусите е „Магичното шоу на Дани Белев” - илюзионистът ще хипнотизира публиката с шоу за цялото семейство, което има от всичко по много – фокуси, смях, участие на публиката, на 3 октомври, разказват организаторите.

Артистите Десислава Рогоулина и Илля Рогоулин от Infinity Artist Club ще се включат в настоящото издание премиерно с „Lumo – цирков сън между две безкрайности“. Сред българските акценти е и „Нестабилна земя” - временна намеса в градската среда, която привлича внимание върху играта и движението като нужда и право на всички в общността.

Танцовото представление „Трима мъже на нестабилна земя” проследява пътешествието на трима мъже през един разклатен и колеблив свят. Участват Братан Братанов, Ивайло Димитров и Дани Кърнс, които преплитат в поредица фантастични сцени принципите на играта и внезапната композиция, като се основават върху разнообразни съвременни движенчески техники за връзка със земята и един с друг. Вход свободен.

Традиционно, „Цирколюция“ дава сцена и на социалния цирк, включвайки участници от фондация „Светът на Мария”, сдружение „Аутизъм - образование, бъдеще и възможности" и цирк „Твас“ от Дания.

