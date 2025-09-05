Постъпват значителен брой инвестиционни проекти и искания за намеси в защитени територии за опазване на културното наследство в цялата страна

В Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) и Министерството на културата (МК) постъпват значителен брой инвестиционни проекти и искания за намеси в защитени територии за опазване на културното наследство за територията на цялата страна, обяви министърът на културата Мариан Бачев по време на днешния парламентарен контрол. Въпреки това, МК винаги оказва необходимото съдействие при молба от заявителите във връзка с обстоятелства, наложили необходимостта от своевременно съгласуване.

Бачев отговори на въпрос на Неждет Джевдет Шабан и Джем Ямен Яменов, относно заявление по чл. 84, ал. 1 и ал. 2 от Закона за културното наследство.

„Съгласно разпоредбите на чл. 83, ал. 1 от Закона за културното наследство, инвестиционните проекти и искания за намеси в защитени територии за опазване на културното наследство се одобряват и строежите се изпълняват по реда на Закона за устройство на територията след съгласуване, както отбелязахте, по реда на чл. 84, ал. 1 и ал. 2 от Закона за културното наследство. Съгласуването се извършва от министъра на културата или оправомощени от него длъжностни лица с писмено становище и заверка с печат върху графичните материали, в срок до четири месеца от датата на постъпване на съответната документация в НИНКН. Директорът на института се произнася с писмено становище в двумесечен срок от датата на постъпване на заявлението, с което предлага на министъра на културата да издаде положително или отрицателно становище във връзка с инвестиционното намерение“, каза министърът на културата.

По отношение на първия обект от запитването – Синджирли джамия, на 2 юни 2025 г. е постъпило заявление в НИНКН за съгласуване на преработка по чл. 154 от ЗУТ на инвестиционен проект „Основен ремонт, консервация и реставрация на Синджирли джамия“.

Със становище на МК от 19 август 2025 г. е съгласувана преработката на проекта в законоустановения срок. Становището, заедно с проектната документация към него, са изпратени на същата дата в НИНКН за получаване от заявителя. По информация от НИНКН документацията е получена от пълномощник на заявителя на 22 август 2025 г.

По отношение на втория обект – пътен участък в с. Изворово, директорът на НИНКН е уведомил заявителя, че документацията не подлежи на съгласуване по реда на чл. 83 и чл. 84 от ЗКН, при условие че всички строителни дейности се извършват в рамките на съществуващото трасе. С писмото са дадени изисквания всички изкопни дейности, свързани с ремонта на пътя, да се осъществят при стриктно спазване на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наследство, каза Бачев.

По думите му НИНКН и МК разглеждат постъпилите инвестиционни намерения и искания за намеси в защитени територии за опазване на културното наследство с повишено внимание във връзка с опазването и закрилата на културното наследство на страната ни.

„Създали сме организация, с нарочна заповед от моя страна приоритетно да се гледат обекти от национално значение и после от частен характер. Ние трябва да подпомагаме обектите с голямо значение за регионите, приемам предложението ви като градивна критика, но ние вече работим административно по организацията“, каза още министърът на културата.

