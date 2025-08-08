„Кен Окада груп“, Христо Вичев и Йойока превземат сцената на джаз фестивала в Банско тази вечер

Осмата вечер на „Банско джаз фестивал“ представя на голямата сцена уникален джаз фюжън, създаден от басиста, композитор и аранжор Нориюки Кен Окада. Неговият стил е повлиян от японско-американския джаз, музиката от видеоигри и съвременния бигбенд звук.

През 2022 г. Окада създава нов, енергичен състав, включващ тогава 13-годишната виртуозна перкусионистка Йойока – впечатлила го с изключително зрелия си и техничен стил. За дебютния си албум Square One той привлича и носителя на награда „Грами“ саксофонист Бен Торес, както и китариста Христо Вичев. През 2024 г. излиза вторият албум Young and Brave, в който участва четирикратно номинираният за „Грами“ пианист Мъри Лоу.

Йойока започва да свири на барабани още в най-ранна детска възраст, а на осем години вече предизвиква световен интерес. Само на 12, оригиналният ѝ сингъл Sparkling оглавява класации по целия свят. Дебютният ѝ албум For Teen (2024) включва сътрудничество с легендарния барабанист и продуцент Нарада Майкъл Уолдън. Днес, базирана в Лос Анджелис, Йойока преосмисля ролята на барабаните в съвременната музика, съчетавайки техническо майсторство с необуздана креативност. Заедно с ансамбъла на Окада тя въплъщава бъдещето на джаз фюжъна – място, където виртуозността среща новаторството.

Преди “Ken Okada Group“ на сцената ще се изяви „Ангел Демирев квартет“ с участието на Петър Миланов (китара), Христо Минчев (контрабас/бас китара) и Борислав Петров (ударни).

Ангел Демирев изгражда характерен музикален почерк, който умело прелива между стилове и култури. Роден в Стара Загора и завършил Музикалната академия в Пловдив, той превръща солидната си академична подготовка в основа за артистични търсения, съчетаващи джаз импровизация, класическа дисциплина и фолклорни влияния от различни краища на света, отбелязват организаторите.

Със своите сценични партньори Демирев създава музика, която преминава от дълбините на американския фолк до богатството на европейските и азиатските традиции. Репертоарът им включва както оригинални композиции, така и интерпретации на фолклорни теми, обединени от силна емоционална автентичност и стремеж към универсалност.

Концертите на голямата сцена на фестивала започват в 20:30 ч.

От 19:00 ч. на „световната сцена“ в градския парк ще се проведе концерт на турската джаз певица Мелтем Еге.

