Рок симфонията, посветена на Тина Търнър, гостува на 3 юни в зала 1 на НДК

Рок симфонията Simply The Best, посветена на Тина Търнър, гостува на 3 юни в зала 1 на НДК. На сцената излизат над 40 артисти, съобщават организаторите.

По думите им почитателите на творчеството й ще имат възможност да се насладят на хитове като Proud Mary, What's Love Got to Do with It, The Best, We Don't Need Another Hero.

Ще бъдат изпълнени също песни от групи като Gun's N’ Roses, Deep Purple, AC/DC, както и известни дуети, белязали световната кариера на Тина Търнър.

