Мирослава Кацарова гостува с проекта си „Bluetronic“ днес във Варна и Шабла

Мирослава Кацарова ще гостува с проекта си „Bluetronic“ в Градската художествена галерия във Варна на 21 юли. В него джаз певицата се изявява с Мирослав Турийски и Младен Димитров.

Концертът включва програма, която е смесица между джаз и електронни мотиви, съобщават организаторите на събитието. Аранжиментите на песни на Мирослава Кацарова са направени с електронно звучене. Във Варна ще прозвучат авторските композиции „Иронично“, „Уча се да бъда с теб“, „Път към безкрайното лято“, „Летни улици“, „Боса нова за нея“, както и кавър версии на „Dance Me to the End of Love” на Ленард Коен и „Teardrop” на „Massive Attack”.

Текстовете са на Мирослава Кацарова, аранжиментите и съпровода на пиано на Мирослав Турийски, барабани и електроника - Младен Димитров, чиято е и основната идея за създаването на реаранжираните заглавия с електроника и нови бийтове. Певицата споделя, че Димитров подрежда атмосферни звуци, генерирани електронно, допълващи хипнотични ритми, които изпълнява акустично.

Концертите за представяне на проекта на Мирослава Кацарова, Мирослав Турийски и Младен Димитров започнаха в София и Пловдив. Преди да се изявяват във Варна, музикантите ще гостуват в Зеления образователен център в Шабла, информират организаторите.