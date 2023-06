Групата "Гънс ен’роузис" дебютира на фестивала Гластънбъри, а Лана Дел Рей се сблъска с технически проблеми

Групата "Гънс ен’ роузис" направи триумфален дебют на фестивала Гластънбъри в събота вечерта, докато Лана Дел Рей, която беше сред хедлайнерите на събитието и се появи със закъснение на сцената, се сблъска с прекъсване на тока, предаде ДПА/Пи Ей мидия.

Американската певица беше принудена да подеме акапелно изпълнение на последната си песен "Video Games", след като микрофонът остава без електрозахранване.

Лана Дел Рей се извини много на феновете, като ги призова да ѝ помогнат да изпее парчето, а след това отиде да се срещне с тях и да ги поздрави.

Тя се качи на сцената с 30 минути закъснение, като разтревожи почитателите й и те скандираха: "Искаме Лана". Изпълнителката се появи по-късно от предвиденото след съобщения, че е недоволна, защото не била посочена като основен изпълнител в постера на фестивала. Плакатът с участниците е бил подреден по азбучен ред на участниците, а Дел Рей фигурирала по-надолу, но не била отбелязана като хедлайнер.

По време на шоуто си в събота тя изрази опасения, че може да бъде принудена да приключи по-рано заради закъснялото начало.

По време на изпълнението си Лана Дел Рей имаше очевидни технически проблеми, които я принудиха да започне отново песента "White Mustang", а по-късно пропусна "Venice Bitch", отбелязва ДПА.

На сцената Пирамида ветераните от "Гънс ен’ роузис" представиха своя богат музикален каталог в продължение на повече от два часа, като изпълниха "Live And Let Die", "Knocking On Heaven's Door", "Sweet Child O' Mine" и "November Rain". Тълпата избухна, когато китаристът Слаш засвири първите акорди на хита от 1987 г. "Welcome To The Jungle".

Фронтменът Аксел Роуз промени текста и запя: "Знаеш ли къде си? Ти си в джунглата, Гластънбъри!". По-късно той покани на сцената вокалиста на "Фу файтърс" Дейв Грол , за да закрият заедно шоуто с експлозивно изпълнение на "Paradise City".

Грол се появи по-рано в събота и като гост на "Притендърс", а в петък вечерта изнесе концерт със своята банда, което беше планирано като изненада за феновете.

Певицата Лизо се изяви непосредствено преди "Гънс ен’ роузис", като изнесе енергичен концерт, изпълнен с обичайните ѝ послания за разнообразие, приобщаване и позитивно отношение към тялото.

Американската поп звезда каза, че е "толкова развълнувана" и изрази благодарност си към феновете, че са ѝ помогнали да стигне до основната сцена на фестивала.

По-рано шотландската суперзвезда Луис Капалди изнесе емоционален концерт, като постепенно губеше гласа си. В края на шоуто 26-годишният певец разкри, че планира да си вземе още малко почивка. Той отмени всичките си ангажименти за юни преди фестивала Гластънбъри, за да си даде време за "почивка и възстановяване".

След като изпълни "Bruises", той призна на публиката, че има проблеми с гласа: "Ще бъда честен с всички - започвам да губя гласа си тук, но ще продължим до края. Просто трябва всички да пеете с мен, колкото можете по-силно, става ли?".

Той не спря да се извинява на публиката и на организаторите за това, че гласът му започва да пада - но многобройните му фенове отговориха с аплодисменти и скандирания: "Луис Капалди".

Рик Астли откри изявите на сцената Пирамида в събота вечерта, като изпълни кавър на Хари Стайлс и показа уменията си да свири на барабани при дебюта си на музикалния фестивал. 57-годишният певец даде начало на концерта с хита от 80-те години на миналия век "Together Forever", а по-късно представи и преработка на "As It Was" на Стайлс.

На друга сцена - Паркът, актрисата Тилда Суинтън пък се присъедини към композитора и пианист Макс Рихтер. "Страхотно е да съм тук, наистина е страхотно. Свиря тук за първи път и за мен е чест да открия тази сцена", каза той.