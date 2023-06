Групата "Фу файтърс" изненадващо се качи на сцената на фестивала Гластънбъри четвърт век след първата си изява там, предаде ДПА/Пи Ей мидия.

Бандата се появи във времето, което организаторите бяха обявили само като "The Churnups". Имаше съмнения, че рокаджиите ще пеят, но това не беше потвърдено официално. През 2023 г. се навършват 25 години от първото появяване на "Фу файтърс" на форума, отбелязва ДПА.

Американската рок група изсвири редица свои хитове по време на едночасовото си шоу - първата поява на фестивала от 2017 г. насам. Концертът на "Фу файтърс" беше на основната сцена, наречена Пирамидата.

Започвайки с "All My Life", фронтменът Дейв Грол каза на публиката: "Разполагаме само с един час, така че трябва да сме сигурни, че ще изпълним всички песни, които можем". Последва поредица от хитове, сред които "Best Of You" и "The Pretender".

В края на шоуто Грол отдаде почит на покойния барабанист на бандата Тейлър Хокинс, починал внезапно през месец март. Сега зад барабаните е Джош Фрийз, който по думите на фронтмена е "човекът, който ни помогна да бъдем днес тук".

Последната песен за вечерта, изпълнена от "Фу файтърс" - "Everlong", Грол посвети на Тейлър Хокинс, който "ни липсва".

Сред известните лица, наблюдавали шоуто, бяха Пол, Стела и Мери Маккартни, Слаш и Дъф Маккаган от "Гънс ен' роузис" , а също Рик Астли и Кейт Хъдсън.

На сцената се качи и групата "Арктис мънкис", въпреки че се появи въпросителна около участието й заради заболяване на фронтмена Алекс Търнър. По-рано тази седмица бандата обяви, че той има остър ларингит и концертът в Дъблин в сряда беше отменен.

Рокаджиите от Шефийлд обаче дойдоха, въпреки че Търнър си позволи минимален контакт с публиката. Групата представи най-големите си хитове, както и парчетата от последния албум "The Car", който излезе през 2022 г.

Вокалистът Търнър се появи на сцената в черен костюм и бяла риза с отворена яка, съчетани с тъмни слънчеви очила. Публиката чу също "Brianstorm", "Crying Lightning", "Arabella" и "Pretty Visitors".

"Арктик мънкис" завърши сет с бавна версия на "I Wanna Be Yours", след което финално заби "I Bet You Look Good on the Dancefloor".

"Сега ще ви оставим, но ви благодарим, че ни приехте. Нещо ми подсказва, че ще се справите - лека нощ", каза Търнър на публиката, докато слизаше от сцената.

Групата е хедлайнер на фестивала Гластънбъри за трети път, след като беше сред водещите изпълнители през 2007 и 2013 г.

По-рано в петък феновете, пристигнали да видят шоуто на американското поп рок дуо "Спаркс" бяха изключително приятно изненадани, от изненадващата поява на Кейт Бланшет, предаде ДПА.

Носителката на награда "Оскар" се присъедини към братята Рон и Ръсел Маел за изпълнението на последното им парче "The Girl Is Crying In Her Latte".

Във финалната вечер на фестивала в неделя на сцената Пирамидата концерт ще изнесе Елтън Джон.