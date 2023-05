Британските фотографи Ванеса Уиншип и Джордж Георгиу ще представят първа изложба в София. Експозицията е озаглавена „Дългият път“ и е създадена специално за пространството на галерия „Синтезис“, съобщават организаторите.

Откриването ще се състои на 12 май в присъствието на авторите. Ден по-късно те ще се включат в тур в изложбата, като събитието ще е в рамките на Европейската нощ на музеите.

Уиншип и Георгиу са сред кураторския екип на експозицията, в който участват още Надежда Павлова и Никола Михов. Целта на изложбата е да проследи над 30-годишния път, който Ванеса Уиншип и Джордж Георгиу изминават заедно от студентските им години в Лондон, през документални серии заснети във Великобритания, Италия и Индия, работата им в Косово, Албания и Сърбия по време на Косовската война, Турция и различни страни от Източна Европа и Балканите, включително България, до последните им проекти в САЩ. Днес двамата фотографи поделят времето си между английския град Фолкстън и българското село Мандрица.

„Дългият път“ е първата изложба на авторите в столицата. Свои произведения двамата са представяли на Международните фотографски срещи в Пловдив през 2014, 2017, 2019 и 2020 г. и платформата за фотокниги „Пук“ през 2019 г.

Ванеса Уиншип е родена през 1960 г в Бартън-ъпон-Хъмбър, Англия. Завършва специалност „Фотография и видео” в Уестминстърския университет през 1987 г. От 2005 г. е член на френската фотографска агенция „VU’“.

Нейни творби са показвани в редица музеи, галерии и фестивали. През 2018 г. в центъра „Барбикан“ в Лондон е показана нейната първа голяма ретроспективна изложба, паралелно с Доротея Ланг. През 2011 г. Уиншип става първата жена носителка на престижната наградата „Анри Картие-Бресон“. Печели две награди от конкурса „World Press Photo“ през 1998 и 2008 г., наградата „Фотограф на годината“ от „Sony World Photography Awards“ през 2008 г., както и „Descubrimientos award“ на фестивала „PhotoEspaña“ през 2008 г. През 2018 г. е обявена за почетен член на Кралското фотографско общество.

Ванеса Уиншип е автор на 7 фоткниги, сред които „Schwarzes Meer“ (2007), „Sweet Nothings“ (2008) и „she dances on Jackson“ (2013).

Джордж Георги е роден през 1961 г., в в семейството на кипърски гърци. Завършва специалност „Фотография и видео” в Уестминстърския университет през 1987 г. От 1999 г. става част от фотографската агенция „Panos Pictures“, със седалище в Лондон. Работата му е показвана в множество фестивали и изложби по света, сред които престижната изложба „New Photography“ в Музея на модерното изкуство в Ню Йорк през 2011 г.

Георгиу е носител на две награди от конкурса „World Press Photo“ през 2003 и 2005 г., наградата „Pictures of the Year International“ през 2004 г. и „The British Journal of Photography project prize“ през 2010 г.

Той е автор на три фотокниги, сред които „Fault Lines: Turkey from East to West” (2010 г.) която е издадена последователно в Италия, Англия, Франция и Гърция, „Last Stop” (2015 г.) и „Americans Parade” (2019 г.), която е включена в краткия списък за наградата „Aperture/Paris Photo best photo book“. / ГН