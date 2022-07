Хари Стайлс, Сам Фендър и рапърът Литъл Симз са сред номинираните за наградата "Мъркюри"

Хари Стайлс си осигури първа номинация за наградата "Мъркюри" с третия си солов албум, като се конкурира за британското музикално отличие с изпълнители като Сам Фендър и рапъра Литъл Симз, предаде Асошиейтед прес.

Стайлс е номиниран за "Harry's House", който оглавява британските класации за албуми в продължение на шест седмици.

Годишната награда в размер на 25 000 британски лири всяка година получава един от 12-те номинирани албума на британски и ирландски изпълнители, излезли през предходната година. Първите лауреати на награда "Мъркюри" през 1992 г. са "Праймал скрийм".

Сам Фендър е кандидат за отличието с албума "Seventeen Going Under", а Литъл Симз - с продукцията "Sometimes I Might Be Introvert''.

Актрисата Джеси Бъкли, която наскоро спечели награда “Оливие” за най-добра актриса в мюзикъл за ролята си в “Кабаре”, също е сред номинираните с "For All Our Days That Tear The Heart''. Тя записа албума с китариста Бернард Бътлър.

Журито, което определя кандидатите за наградата “Мъркюри”, включва музикантите Джейми Кълъм и Анна Калви.

Миналата година наградата спечели певицата Арло Паркс за дебютния си албум “Collapsed In Sunbeams”.

Призът ще бъде връчен на церемония на 8 септември в Лондон, като в шоуто ще вземат участие много от номинираните изпълнители, отбелязва Асошиейтед прес.