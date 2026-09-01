Подробно търсене

Николаос Цитиридис тръгва на турне в страната с „Хейтъросексуален: С любов към омразата“

Николаос Цитиридис тръгва на турне в страната с „Хейтъросексуален: С любов към омразата“
Николаос Цитиридис тръгва на турне в страната с „Хейтъросексуален: С любов към омразата“
Николаос Цитиридис тръгва на турне в страната с „Хейтъросексуален: С любов към омразата“, визия – Artvent
София,  
01.09.2026 17:33
 (БТА)

Николаос Цитиридис тръгва на турне в страната със стендъп шоуто „Хейтъросексуален: С любов към омразата“. Първата спирка е във Варна – 14 октомври, и ще премине през още осем града, информират от „Артвент“.

Следващите гастроли са в Добрич – 16 октомври, Русе – 18 октомври, София – 20 октомври и 20 ноември (театър „Артвент“), Велико Търново – 4 ноември, Кюстендил – 5 ноември, Пловдив – 15 ноември, Плевен – 17 ноември, и Бургас – 19 ноември.

„Българинът може да прости много неща. Но да пропусне възможност да похейти – трудно. Николаос Цитиридис решава да превърне тази почти национална страст в повод за смях и тръгва на турне с най-новото си стендъп шоу „Хейтъросексуален: С любов към омразата“. И моментът е специален – през 2026 г. той отбелязва 10 години на сцената“, коментират от екипа на комика. 

По думите им „Хейтъросексуален“ е шоу за любовта към едно от най-разпространените занимания у нас – хейта: „С характерното си чувство за хумор и безкомпромисна самоирония, Цитиридис разказва истории от живота, телевизията, политиката, любовта и всичко онова, което ни кара едновременно да се ядосваме и да се смеем“.

„Колко е лесно да си грък, чиято фамилия звучи като лекарство за хемороиди? Защо бабите полудяват по Нико? Какво му казват, като го разпознаят? Политика – Делян, Гълъб и всякакви други животни. Телевизия – какво е да си на 25 години и да имаш вечерно шоу в една от най-големите телевизии? Коя е любимата банда на Цитиридис? Освен Guns N' Roses, естествено? Шеги за любов? Да, разбира се“, допълват с усмивка от екипа на Цитиридис.

/ДД

/АУ/

„Час ЛИК“ на БТА е мястото за срещи отблизо с лицата на българската култура, наука, образование и религия. Подкастът може да бъде проследен в интернет страницата и в YouTube канала на БТА.

Гледайте ни в YouTube Слушайте ни в Soundcloud Слушайте ни в Spotify

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:57 на 03.09.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация