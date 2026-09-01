Николаос Цитиридис тръгва на турне в страната с „Хейтъросексуален: С любов към омразата“

Николаос Цитиридис тръгва на турне в страната със стендъп шоуто „Хейтъросексуален: С любов към омразата“. Първата спирка е във Варна – 14 октомври, и ще премине през още осем града, информират от „Артвент“.

Следващите гастроли са в Добрич – 16 октомври, Русе – 18 октомври, София – 20 октомври и 20 ноември (театър „Артвент“), Велико Търново – 4 ноември, Кюстендил – 5 ноември, Пловдив – 15 ноември, Плевен – 17 ноември, и Бургас – 19 ноември.

„Българинът може да прости много неща. Но да пропусне възможност да похейти – трудно. Николаос Цитиридис решава да превърне тази почти национална страст в повод за смях и тръгва на турне с най-новото си стендъп шоу „Хейтъросексуален: С любов към омразата“. И моментът е специален – през 2026 г. той отбелязва 10 години на сцената“, коментират от екипа на комика.

По думите им „Хейтъросексуален“ е шоу за любовта към едно от най-разпространените занимания у нас – хейта: „С характерното си чувство за хумор и безкомпромисна самоирония, Цитиридис разказва истории от живота, телевизията, политиката, любовта и всичко онова, което ни кара едновременно да се ядосваме и да се смеем“.

„Колко е лесно да си грък, чиято фамилия звучи като лекарство за хемороиди? Защо бабите полудяват по Нико? Какво му казват, като го разпознаят? Политика – Делян, Гълъб и всякакви други животни. Телевизия – какво е да си на 25 години и да имаш вечерно шоу в една от най-големите телевизии? Коя е любимата банда на Цитиридис? Освен Guns N' Roses, естествено? Шеги за любов? Да, разбира се“, допълват с усмивка от екипа на Цитиридис.

/ДД