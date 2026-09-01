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„Европейски музикален фестивал“ представя седем концерта през есента

„Европейски музикален фестивал“ представя седем концерта през есента
„Европейски музикален фестивал“ представя седем концерта през есента
„Европейски музикален фестивал“ представя седем концерта през есента, визия – „Кантус фирмус“
София,  
01.09.2026 17:12
 (БТА)

„Европейски музикален фестивал“ представя седем концерта тази есен – от 3 октомври до 14 декември. 26-ото издание на форума ще насочи през следващите месеци основен фокус върху срещите с утвърдени имена от българската и международната музикална сцена и младите изпълнители, коментират от „Кантус фирмус“.

Предстои и финалът на цикъла Колекция Stradivarius, в който публиката отново ще се докосне до звука на майсторските цигулки, създадени преди повече от три столетия. На 26 октомври е изявата на Мила Георгиева с цигулка Страдивариус Montbel, Атанас Кръстев (виолончело) и музикантите от оркестър Cantus Firmus с диригент Григор Паликаров. Двамата солисти ще си партнират в Концерт за цигулка и виолончело в си бемол мажор от Вивалди и Симфония концертанте K. 364 от Моцарт във версия за цигулка и виолончело. Наред с това, всеки от солистите ще представи и солова пиеса – цигулката в прочутата соната „Дяволски трели“ на Тартини, а виолончелото в темпераментната „Унгарска рапсодия“ на Давид Попер. 

Есенният сезон започва с две събития в камерната зала „България“, обединени под заглавието „Камерни диалози“. На 3 октомври предстои концерт на пианиста Людмил Ангелов и създаденото в Испания трио „Семпер“ цигуларката Лиана Гурджия, виолистът Румен Цветков и виолончелистът Габриел Уреня. В програмата са Клавирен квартет №1 на Йоханес Брамс и Квартет за пиано и струнни в до минор от Рихард Щраус.

На 13 октомври гостуват младите артисти Стефан Буркхарт от Дания, носител на втора и специална награда от международния цигулков конкурс Cantus Firmus (2025) и младата испанска пианистка Лаура Мота Пело, лауреат на Géza Anda Competition (2024) в Швейцария. И двамата музиканти вече са свирили у нас с други музикални проекти, а сега за първи път ще обединят усилията си в един нов ансамбъл, създаден специално за програмата на фестивала – Клара Шуман, Йоханес Брамс, Лили Буланже, Цезар Франк, Жан Сибелиус. 

На 14 октомври „Европейски музикален фестивал“ се включва като партньор в честването на 105-годишнината от създаването на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“. Тържественият концерт е с участието на академичния симфоничен оркестър с диригент проф. д-р Георги Патриков и млади солисти, възпитаници на институцията.

За поредна година една от мисиите на „Европейски музикален фестивал“ е подкрепата за новото поколение български музиканти – откриването на талантливи деца и създаване на възможности за тяхната изява пред фестивалната публика. В рамките на 26-ото издание на форума, през октомври и ноември ще се реализира петият национален конкурс за млади инструменталисти „Кантус фирмус“. Могат да участват млади изпълнители до 25-годишна възраст – пианисти, изпълнители на струнни и духови инструменти, както и камерни състави. Заключителният концерт на лауреатите и тържествената церемония по награждаването е на 8 ноември.

Симфоничният оркестър на Българското национално радио гостува на фестивала на 20 ноември в зала „България“. Под палката на главния си диригент маестро Константин Илиевски оркестърът ще си партнира с виолончелиста Атанас Кръстев като централно място в програмата заема Виолончеловия концерт оп. 104 от Антонин Дворжак. Ще прозвучат още Симфония №5 „Реформационна“ от Феликс Менделсон – Бартолди и „Елегия“ от Милко Коларов.

Есенният сезон ще завърши на 14 декември в зала „България“ с клавирен рецитал на Людмил Ангелов (пиано). Той ще изпълни две от най-популярните солови сонати на Лудвиг ван Бетовен – №8 „Патетична“ и №14 „Лунна“, редом с музика от Шопен, която разкрива различни лица на композиторския гений: драматичната образност на Балада № 1, танцувалната лекота на Мазурките оп. 24 и драматичното Скерцо № 2. Селекцията се допълва от клавирната пиеса „Думка“ от Пьотр Илич Чайковски. 

/ДД

/АУ/

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