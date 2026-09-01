„Европейски музикален фестивал“ представя седем концерта през есента

„Европейски музикален фестивал“ представя седем концерта тази есен – от 3 октомври до 14 декември. 26-ото издание на форума ще насочи през следващите месеци основен фокус върху срещите с утвърдени имена от българската и международната музикална сцена и младите изпълнители, коментират от „Кантус фирмус“.

Предстои и финалът на цикъла Колекция Stradivarius, в който публиката отново ще се докосне до звука на майсторските цигулки, създадени преди повече от три столетия. На 26 октомври е изявата на Мила Георгиева с цигулка Страдивариус Montbel, Атанас Кръстев (виолончело) и музикантите от оркестър Cantus Firmus с диригент Григор Паликаров. Двамата солисти ще си партнират в Концерт за цигулка и виолончело в си бемол мажор от Вивалди и Симфония концертанте K. 364 от Моцарт във версия за цигулка и виолончело. Наред с това, всеки от солистите ще представи и солова пиеса – цигулката в прочутата соната „Дяволски трели“ на Тартини, а виолончелото в темпераментната „Унгарска рапсодия“ на Давид Попер.

Есенният сезон започва с две събития в камерната зала „България“, обединени под заглавието „Камерни диалози“. На 3 октомври предстои концерт на пианиста Людмил Ангелов и създаденото в Испания трио „Семпер“ – цигуларката Лиана Гурджия, виолистът Румен Цветков и виолончелистът Габриел Уреня. В програмата са Клавирен квартет №1 на Йоханес Брамс и Квартет за пиано и струнни в до минор от Рихард Щраус.

На 13 октомври гостуват младите артисти Стефан Буркхарт от Дания, носител на втора и специална награда от международния цигулков конкурс Cantus Firmus (2025) и младата испанска пианистка Лаура Мота Пело, лауреат на Géza Anda Competition (2024) в Швейцария. И двамата музиканти вече са свирили у нас с други музикални проекти, а сега за първи път ще обединят усилията си в един нов ансамбъл, създаден специално за програмата на фестивала – Клара Шуман, Йоханес Брамс, Лили Буланже, Цезар Франк, Жан Сибелиус.

На 14 октомври „Европейски музикален фестивал“ се включва като партньор в честването на 105-годишнината от създаването на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“. Тържественият концерт е с участието на академичния симфоничен оркестър с диригент проф. д-р Георги Патриков и млади солисти, възпитаници на институцията.

За поредна година една от мисиите на „Европейски музикален фестивал“ е подкрепата за новото поколение български музиканти – откриването на талантливи деца и създаване на възможности за тяхната изява пред фестивалната публика. В рамките на 26-ото издание на форума, през октомври и ноември ще се реализира петият национален конкурс за млади инструменталисти „Кантус фирмус“. Могат да участват млади изпълнители до 25-годишна възраст – пианисти, изпълнители на струнни и духови инструменти, както и камерни състави. Заключителният концерт на лауреатите и тържествената церемония по награждаването е на 8 ноември.

Симфоничният оркестър на Българското национално радио гостува на фестивала на 20 ноември в зала „България“. Под палката на главния си диригент маестро Константин Илиевски оркестърът ще си партнира с виолончелиста Атанас Кръстев като централно място в програмата заема Виолончеловия концерт оп. 104 от Антонин Дворжак. Ще прозвучат още Симфония №5 „Реформационна“ от Феликс Менделсон – Бартолди и „Елегия“ от Милко Коларов.

Есенният сезон ще завърши на 14 декември в зала „България“ с клавирен рецитал на Людмил Ангелов (пиано). Той ще изпълни две от най-популярните солови сонати на Лудвиг ван Бетовен – №8 „Патетична“ и №14 „Лунна“, редом с музика от Шопен, която разкрива различни лица на композиторския гений: драматичната образност на Балада № 1, танцувалната лекота на Мазурките оп. 24 и драматичното Скерцо № 2. Селекцията се допълва от клавирната пиеса „Думка“ от Пьотр Илич Чайковски.

/ДД