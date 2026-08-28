„Молец“ поставя началото на благотворителната музикална кампания „От минор към мажор“

Песента „Бягство“ на дует „Авеню“ получава нов прочит от „Молец“ и поставя началото на благотворителната музикална кампания „От минор към мажор“ на организацията „Един процент промяна“, информират от екипа на дуото.

По думите им една малка промяна може да промени много повече, отколкото си представяме: „Именно тази идея стои в основата на новата национална кампания, която събира едни от най-обичаните съвременни български изпълнители, за да дадат нов прочит на емблематични песни от 90-те и началото на новия век. В основата на проекта е музикална трансформация с дълбока символика, а именно популярни песни, създадени в минорна тоналност, ще прозвучат в мажор. Само с една малка промяна те ще придобият ново емоционално звучене, носещо надежда, светлина и усещане, че всяка трудна история може да има различен край“.

„Тази музикална промяна е и метафора за мисията на „Един процент промяна“ да превърне редовното дарителство в естествен навик за повече българи. Вече десет години организацията обединява редовни дарители и реализира благотворителни каузи в цялата страна, доказвайки, че постоянните малки жестове могат да водят до големи обществени промени. Началото на кампанията поставя именно новата версия на „Бягство“, в която „Молец“ запазват емоционалната сила на оригинала, но му придават различно настроение и нов смисъл“, разказват от екипа.

Към песента излиза и видеоклип, който отвежда Крис и Юли при едни от най-нежните герои в кампанията - кучета, които все още чакат своя човек. Двамата разхождат бездомни животни от приют, подкрепян от „Един процент промяна“ и превръщат познатата история за бягството в разказ за търсенето на любов, близост и дом.

„Когато чухме идеята зад проекта, ни хареса това, че промяната не е само музикална. Тя носи послание. Ако една песен може да накара някого да се замисли, а след това и да направи добро, значи музиката е свършила най-важната си работа.“ – споделят двамата от „Молец“.

Кампанията „Хитове с 1% промяна” ще продължи с още две песни, които ще бъдат представени през следващите седмици.

/ДД