Десетото издание на международния арт пленер „Безгранично изкуство“ в Стара Загора завърши с изложба на 17 художници от шест държави

С изложба на творбите на участниците - 17 художници от шест държави, завърши тази вечер десетото юбилейно издание на Международния арт пленер „Безгранично изкуство“, който се проведе в Стара Загора. Експозицията е разположена във фоайето на Културен център „Стара Загора“.

„Днес е един специален ден, защото отбелязваме десет годишния юбилей на пленера „Безгранично изкуство“, каза по време на откриване на експозицията председателят на фондация „Темида Арт - Стара Загора“ Антония Коева.

Тя припомни, че в първите години на провеждане на творческия форум е имало много скептици, които са смятали, че той няма да утвърди своята значимост. „Въпреки всички трудности и предизвикателства ние сме тук и празнуваме с тези прекрасни творци и техните великолепни картини“, подчерта тя. Коева посочи, че през годините в пленера са вземали участие творци от много държави - не само от Европа, а от целия свят. Сред тях са били художници от Турция, Русия, Румъния, Северна Македония, Сърбия, Англия, Франция, Германия, Испания, Италия, Ливан, Япония и други. А през изминалите години всички творци, участвали в пленера, са оставили свои произведения за фонда на Художествената галерия в Стара Загора.

„С всяка година Международният арт пленер „Безгранично изкуство“ се разраства и разширява. Той е със специално място в културния афиш на община Стара Загора“, обясни началникът на отдел „Култура“ в местната администрация Диана Атанасова.

Специален поздрав към присъстващите отправи и директорът на Общинско предприятие „Арт сцена - Стара Загора“ Екатерина Радукова. Тя подчерта, че устойчивото организирането на такива културни събития и превръщането им в традиция нареждат Стара Загора на културната карта на Европа. Това дава основание за кандидатстването на града за европейска столица на културата през 2032 година.

В пленера тази година участваха автори от България, Италия, Сърбия, Гърция, Ливан и Колумбия. Сред участниците са Анита Моноскалко (Италия), акад. Георги Чернев, Даниела Ефремова, Динко Ненов, Иван Гайдаров, доц. Йордан Йорданов, Константин Анастасов, д-р Николай Болмаджиев, Орхан Исмаил, Светлозар Недев, проф. Свилен Стефанов и доц. Сузана Николова (България), Ивана Филипович и Мариана Чойчич (Сърбия), Мария Сидери (Гърция), Ламия Харзеден (Ливан) и Хесус Кале (Колумбия). Всички участници получиха специално изработени грамоти и плакети.

Куратор на пленера е Светлозар Недев.

По време на десетото издание на форума се проведе и майсторски клас по живопис, воден от доц. Йордан Йорданов, преподавател във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Форумът се организира от фондация „Център за правно и културно застъпничество – Темида Арт“ – Стара Загора, с подкрепата на Община Стара Загора.