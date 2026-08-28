Проф. Димо Димов представи книгата си „Моят път в изкуството“ на Празниците на изкуствата „Аполония“

Книгата „Моят път в изкуството“ на проф. Димо Димов беше представена в рамките на 42-рите Празници на изкуствата „Аполония“ в Художествената галерия в Созопол. Изданието проследява житейския и творческия път на известния цигулар и музикален педагог и събира негови спомени за първите му срещи с музиката, годините на обучение и професионалния му път.

Книгата е създадена въз основа на разговори между проф. Димов и журналистката Милена Нейова, проведени в продължение на няколко месеца. По време на представянето Димов отбеляза, че идеята е да остане свидетелство за неговото поколение и за музикантите, с които е обиколил света. „Ние сме хора, не живеем чак толкова дълго и след нас трябва да остане нещо, което другите да прочетат“, каза той.

Сред най-личните разкази в книгата е споменът за първата цигулка, която Димов получава от баща си на шестгодишна възраст. Той разказва и за първата книга, която получава – роман на Виктор Юго, както и за детството си по време на Втората световна война. Спомените проследяват ранните му музикални занимания в Стара Загора, първите концерти и пътувания с оркестъра, а впоследствие и пристигането му в София за обучение в музикалното училище и турнетата му по света.

Авторката Милена Нейова разказа за работата по книгата и благодари на проф. Димов за доверието и за откровените разговори. Тя отбеляза приноса на редактора Силвия Чолева и на всички, участвали в подготовката на изданието.

По време на представянето Рашко Младенов и Владимир Люцканов прочетоха откъси от „Моят път в изкуството“. Накрая на книгата синовете и приятели на автора са казали по нещо за него, отбелязаха те.

Аз сега се вълнувам като слушам тези думи, като ги слушате и вие. Вътре в себе си съм доволен. Нека тези, които ще се видят в книгата и то в добра светлина, да се радват на този пиедестал в изкуството, който е като стълба в небето – вървиш, вървиш, вървиш, а пред теб има още много път, каза проф. Димов.

Проф. Димо Димов получи и почетен плакет от Община Созопол за цялостен принос към културния живот на общината. При връчването беше отбелязано, че той е създал един от най-значимите културни форуми в страната – Празниците на изкуствата „Аполония“, които допринасят за утвърждаването на Созопол като важен център на културния живот в България.

Сред присъстващите на събитието бяха генералните директори на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев, на Българското национално радио (БНР) Милен Митев, сегашният директор на „Аполония“ Маргарита Димитрова, приятели и близки на автора.

Празниците на изкуствата „Аполония“ се провеждат от 1984 г. Организатор е Фондация „Аполония“, създадена през 1991 г. Ежегодно сцените на „Аполония“ в Созопол привличат стотици артисти и хиляди любители на изкуството от България и света. Фестивалът има за цел да съхрани културните традиции, както и да подкрепи нови таланти в областта на различните видове изкуства. Тази година в програмата са включени над 70 събития от областта на музиката, театъра, литературата, киното и изобразителното изкуство. БТА е медиен партньор на събитието и ще участва в рубриката „Цената на успеха“ с представяне на 12-те броя на списание ЛИК от миналото издание на „Аполония“ досега. Събитието ще се проведе на 1 септември.