След 50 години в Шотландия телевизионният фестивал в Единбург се мести в Манчестър от 2027 г.

Телевизионният фестивал в Единбург, Шотландия, се мести в Манчестър, Англия, от 2027 г., слагайки край на 50-годишната си история в Шотландия, съобщиха Би Би Си и изданието „Дедлайн“. Тазгодишното последно издание на медийния форум в Единбург се провежда от 25-и до 28-ми август, като днес е последният му ден.

Фестивалът през 2026 г. премина сдържано поради високите разходи и заменените от онлайн срещи пътувания, като председателят на борда на Телевизионния фестивал в Единбург Фатима Салария отдаде емоционална почит на изминалите години, отбелязва „Дедлайн“.

Въпреки че събитието се провежда от 50 години в Шотландия, за водещите медийни мениджъри решението за преместване в град Манчестър, в Англия, през 2027 г. не предизвика масови прояви на тъга, допълва изданието. Организаторите не подготвиха мащабно прощално парти, а носталгията на сцената бе сведена до минимум, макар че Фатима Салария се просълзи по време на емоционалната си реч тази сутрин: „Този град беше част от ритъма на индустрията“.

Причините за сдържаното сбогуване са ясни – фестивалът не замира, но разходите за посещение в Единбург станаха непосилно високи. Освен това онлайн срещите направиха дългите пътувания до Шотландия по-малко наложителни.

Въпреки това остава съжалението, че индустрията не изпрати подобаващо това специално място. Единбург е зрелищен и вдъхновяващ град, който през август кипи от творческа енергия покрай фестивала на изкуствата „Фриндж“. Макар Манчестър да има своите безспорни предимства, телевизионният форум се откъсва от корените си и губи мястото, което го правеше уникален, коментира „Дедлайн“.

Същевременно бе обявено, че Шотландия създава нов медиен фестивал в Единбург през 2027 г., след като досегашният телевизионен форум се мести в Манчестър, предаде Би Би Си.

Шотландската правителствена агенция за кино и телевизия Screen Scotland официално обяви плановете си за стартиране на изцяло ново мащабно медийно събитие в Единбург през август 2027 г. Новият форум ще запълни празнината на шотландската културна сцена, след като историческият Телевизионен фестивал в Единбург реши да напусне града след половин век история и да се премести в Манчестър.

Проектът ще бъде оглавен от Роуън Уудс – добре познато име в индустрията и бивш творчески директор на досегашния телевизионен фестивал. За разлика от стария форум, който беше строго затворен само за високопоставени бизнес мениджъри от Лондон, новото събитие на Screen Scotland ще заложи на изцяло различна концепция. То ще бъде отворено за широката публика и ще обединява кино, дигитални изкуства и новите глобални медийни формати, възползвайки се от творческата енергия на Единбург по време на световноизвестния летен фестивал „Фриндж“.

Според „Дедлайн“, въпреки че Шотландия бързо подготвя алтернатива, телевизионната индустрия вече изцяло е приела факта, че Манчестър ще бъде новият голям център за досегашния медиен фестивал от 2027 г. насам.