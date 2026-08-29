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Концерт на Камелия Тодорова и среща в памет на Михаил Заимов са сред акцентите в програмата на „Аполония“ днес

Специален пратеник на БТА Ваня Сухарова
Концерт на Камелия Тодорова и среща в памет на Михаил Заимов са сред акцентите в програмата на „Аполония“ днес
Концерт на Камелия Тодорова и среща в памет на Михаил Заимов са сред акцентите в програмата на „Аполония“ днес
Празниците на изкуствата „Аполония“ 2026 продължават до 6 септември. Снимка: Ваня Сухарова/БТА
Созопол,  
29.08.2026 06:00
 (БТА)
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Концерт на Камелия Тодорова, среща в памет на Михаил Заимов и представяне на спектакъла „Някой е объркал адреса“ са сред акцентите в програмата на 42-рото издание на Празниците на изкуствата „Аполония“ днес.

Програмата започва в 11:00 ч. в ресторант „Джанам“ с поредното издание на рубриката „Цената на успеха“. Гост ще бъде Пламен Петров, директор на Художествената галерия в Казанлък. Рубриката представя личности от света на изкуството в откровени разговори за професионалния път, труда и предизвикателствата зад успеха.

В 18:30 ч. на сцената на читалище „Отец Паисий“ „Сити Марк Арт Център“ ще представи спектакъла „Някой е объркал адреса“.

В 19:00 ч. в Художествената галерия в Созопол ще се състои среща  Михаил Заимов In Memoriam. Събитието е посветено на известния изследовател, подводен фотограф и автор.

По същото време в Археологическия музей ще се състои концерт на Румен Цветков – виола, Александър Сомов – виолончело, и Виктория Василенко – пиано.

В 20:30 ч. програмата продължава в Лятното кино с прожекция на филма „Рожден ден“.

В 21:00 ч. Амфитеатър „Аполония“ ще бъде домакин на концерта „Най-доброто от Камелия Тодорова“. Певицата е подготвила любими и незабравими български песни от близкото минало, както и две нови авторски композиции – „Нощта ме знае по име“ и „Когато отворя очи“, по текст на Петя Йосифова и с аранжименти на маестро Калин Жечев.

В програмата са включени и песни на английски език в различни музикални стилове, превърнали се през годините в част от сценичния почерк на Камелия Тодорова. На сцената с нея ще излязат Калин Жечев и Юлиан Янев – пиано и синтезатор, Даниеле Феббо – бас китара, Атанас Попов – ударни, както и беквокалистките Христина Нейкова, Катя Кръстева и Зори Славова.

Късната музикална програма продължава в 23:00 ч. в Археологическия музей с концерт на Васил Петров и Ангел Заберски – пиано.

Празниците на изкуствата „Аполония“ се провеждат от 1984 г. Организатор е Фондация „Аполония“, създадена през 1991 г. Ежегодно сцените на „Аполония“ в Созопол привличат стотици артисти и хиляди любители на изкуството от България и света. Фестивалът има за цел да съхрани културните традиции, както и да подкрепи нови таланти в областта на различните видове изкуства. Тази година в програмата са включени над 70 събития от областта на музиката, театъра, литературата, киното и изобразителното изкуство. БТА е медиен партньор на събитието и ще участва в рубриката „Цената на успеха“ с представяне на 12-те броя на списание ЛИК от миналото издание на „Аполония“ досега. Събитието ще се проведе на 1 септември. 

/АУ/

„Час ЛИК“ на БТА е мястото за срещи отблизо с лицата на българската култура, наука, образование и религия. Подкастът може да бъде проследен в интернет страницата и в YouTube канала на БТА.

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Списание ЛИК

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