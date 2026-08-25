Инициативата „Насърчаване на четенето“ ще събере ученици в Етъра

Петнадесетото издание на инициативата „Насърчаване на четенето“ ще се проведе на 2 септември в Габрово под мотото „От страниците към света“. Финалното събитие ще започне в 10:00 часа на сцената на Регионалния етнографски музей на открито „Етър“, съобщи Красимира Пейчева от Центъра за развитие на човешките ресурси.

Инициативата е краят на националния конкурс за ученици от пети до седми клас, който насърчава четенето и откриването чрез книгите на нови идеи, места, култури и възможности.

Габрово и „Етър“ са избрани за домакин на тазгодишното издание заради съчетанието от история, традиции и живо културно наследство, които допълват посланието „От страниците към света“.

В програмата ще участват ученици, детски творчески колективи, представители на местни институции и партньорски организации.

Инициативата се реализира с подкрепата и партньорството на Община Габрово, Младежки център – Габрово, Дома на културата и РЕМО „Етър“.

По време на събитието ще бъдат представени резултатите от националния конкурс, както и идеите на участващите ученици. Предвидени са възможности за срещи и интервюта с организатори, партньори и участници.

Петнадесетото издание на „Насърчаване на четенето“ продължава инициативата за поставяне на четенето във фокуса на образованието и личностното развитие на децата.