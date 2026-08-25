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Музикалната индустрия в Австралия ще забрани изцяло генерирани от изкуствен интелект песни в класациите си

Михаил Евлогиев
Музикалната индустрия в Австралия ще забрани изцяло генерирани от изкуствен интелект песни в класациите си
Музикалната индустрия в Австралия ще забрани изцяло генерирани от изкуствен интелект песни в класациите си
Илюстративна снимка: AP/Robert F. Bukaty
Мелбърн,  
25.08.2026 11:10
 (БТА)
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Австралийската звукозаписна индустрия ще забрани участието на изцяло създадени от изкуствен интелект песни в официалните си музикални класации, тъй като бързото развитие на генеративните технологии се превръща във все по-голямо предизвикателство пред артистите, предаде Асошиейтед прес.

Решението идва, след като преработена версия на хита на Мадона Like a Prayer, създадена от австралийски продуцент с помощта на генерирани от изкуствен интелект вокали и барабани, прекара 16 седмици в топ 20 на австралийска класация. Песента достигна второ място през май и днес беше четвърта.

От следващия понеделник изцяло генерираните от изкуствен интелект песни няма да могат да попадат в класациите на Австралийската асоциация на звукозаписната индустрия (ARIA). Музиката, създадена с помощта на изкуствен интелект обаче ще остане допустима при определени условия.

Според новите правила песните трябва да са създадени от хора, които са написали композицията и са изпълнили водещите вокали и основните инструментални партии. Те трябва също да са произведени с помощта на законно използвани услуги, базирани на изкуствен интелект.

Изцяло генерираната от изкуствен интелект музика няма да може да участва и в наградите ARIA.

„Тези промени отразяват намерението ни да останем динамични и да насърчаваме човешката природа на артистичността в едно, меко казано, бързо развиващо се пространство“, посочи главният изпълнителен директор на ARIA Анабел Хърд, цитирана от Асошиейтед прес.

По думите ѝ класациите на ARIA трябва да останат прозрачен показател за измерване на музиката, която се слуша в Австралия, а допускането на нелицензирана продукция, създадена с изкуствен интелект, би подкопало основите на звукозаписната индустрия.

Композиторът и преподавател в Консерваторията по музика в Сидни Алексис Уийвър определи дебата за използването на изкуствен интелект в музиката като „изключително напрегнат и много емоционален“.

Тя приветства решението на ARIA като „прекрасна стъпка напред“, която показва стремеж приоритетът да бъде поставен върху човешкото творчество и приноса на артистите, пише още Асошиейтед прес.

/ТЙ/

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