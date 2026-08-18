Военноморският музей във Варна предлага безплатни прожекции на филма „Изгубени светове: В дълбините на Черно море“

Военноморският музей във Варна предлага безплатни прожекции на „Изгубени светове: В дълбините на Черно море“ на 20 и 21 август от 15:00 ч., съобщават от институцията.

Филмът е посветен на международния морски археологически проект Black Sea MAP, по който са извършени мащабни подводни проучвания в Черно море, показващи запазени останки от плавателни съдове и потънали ландшафти, съхранили свидетелства за човешката история, древното мореплаване и промените в морската среда.

На 20 август ще бъде представен първият епизод – „Пътешествие в древно море“, а на 21 август зрителите ще видят втория епизод – „Тайните на древните империи“. Режисьори на документалната продукция са британските документалисти Дейвид Белтън и Анди Байът.

Прожекциите се организират с партньорството на Военноморския музей и са част от общата програма на Института за подводно наследство по повод първото отбелязване на Международния ден на подводното културно наследство, който ще бъде честван ежегодно на 21 август.

Инициативата е посветена и на 25-годишнината от приемането на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2001 г. за опазване на подводното културно наследство. Програмата се организира под патронажа на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО.