Военноморският музей във Варна предлага безплатни прожекции на филма „Изгубени светове: В дълбините на Черно море“

site.btaВоенноморският музей във Варна предлага безплатни прожекции на филма „Изгубени светове: В дълбините на Черно море“
Военноморският музей във Варна предлага безплатни прожекции на „Изгубени светове: В дълбините на Черно море“ на 20 и 21 август от 15:00 ч., съобщават от институцията.
Филмът е посветен на международния морски археологически проект Black Sea MAP, по който са извършени мащабни подводни проучвания в Черно море, показващи запазени останки от плавателни съдове и потънали ландшафти, съхранили свидетелства за човешката история, древното мореплаване и промените в морската среда.
На 20 август ще бъде представен първият епизод – „Пътешествие в древно море“, а на 21 август зрителите ще видят втория епизод – „Тайните на древните империи“. Режисьори на документалната продукция са британските документалисти Дейвид Белтън и Анди Байът.
Прожекциите се организират с партньорството на Военноморския музей и са част от общата програма на Института за подводно наследство по повод първото отбелязване на Международния ден на подводното културно наследство, който ще бъде честван ежегодно на 21 август.
Инициативата е посветена и на 25-годишнината от приемането на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2001 г. за опазване на подводното културно наследство. Програмата се организира под патронажа на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО.
/ВБ/
„Час ЛИК“ на БТА е мястото за срещи отблизо с лицата на българската култура, наука, образование и религия. Подкастът може да бъде проследен в интернет страницата и в YouTube канала на БТА.
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина