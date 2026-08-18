Тупак Шакур е убит заради "отмъщение" между банди, според обвинението

Бивш лидер на улична банда е организирал стрелбата от движещ се автомобил срещу хип-хоп звездата Тупак Шакур в Лас Вегас през 1996 г., търсейки отмъщение за побоя над своя племенник. Това каза прокурорът пред съдебните заседатели по време на встъпителните пледоарии в процеса за убийство, свързан с дълго неразкрито престъпление, превърнало се в ключов момент в историята на рапа, съобщават световните агенции.

Обгърнато от мистерия, престъплението се нарежда сред най-известните „неразкрити случаи“ в САЩ, отбелязва АФП.

Дуейн „Кийфи Ди“ Дейвис е обвинен в окръг Кларк, щата Невада, в убийство с използване на смъртоносно оръжие. Бившият наркотрафикант не се признава за виновен и ако бъде осъден, може да получи доживотен затвор без право на предсрочно освобождаване.

Дейвис е обвинен, че е ръководил група мъже, които са извършили убийството на 25-годишния Шакур – един от най-успешните в търговско отношение и влиятелни рапъри, при стрелба от движещ се автомобил близо до „Лас Вегас стрип“.

„Ще разберете, че когато се е появила възможност за отмъщение, Дуейн Дейвис се е погрижил стрелците да бъдат въоръжени и готови да изпълнят плана си. И, което е удивително, ще разберете това от самия Дуейн Дейвис“, каза прокурор Бину Палал пред съдебните заседатели в Лас Вегас, като се позова на неотдавнашните публични изявления на Дейвис, които съживиха отдавна затихналото дело.

„Нека бъдем ясни: Дуейн Дейвис не е натиснал спусъка, но това, което е направил, е да планира отмъщението за побоя над племенника му“, обобщи прокурорът, цитиран от АФП.

Адвокатът на защитата Майкъл Санд каза, че след 30 години разследващите все още разполагат с много малко доказателства в подкрепа на тезата си. Той добави също, че Дейвис има навика да говори „глупости“ и че разказите, които е дал в интервюта и в книгата си, не могат да бъдат потвърдени, отбелязва Ройтерс.

„Просто погледнете реалността. С какви факти разполагате, за да подкрепите каквото и да е от казаното от Кийфи Ди в някое от интервютата му или в книгата му?“, каза на свой ред Санд пред съдебните заседатели.

Убийството на Тупак Шакур подсили облика на насилието, проникващо в хип-хоп културата и текстовете на песните по време на „златната ера“ на „гангста“ рапа, като подхрани тогавашната вражда между Източното и Западното крайбрежие.

Полицията каза след ареста на Дейвис през 2023 г., че той отдавна е бил заподозрян в убийството, но че разследващите не са разполагали с достатъчно допустими доказателства, за да повдигнат обвинение срещу него, докато той не е започнал сам да се уличава в поредица от публични изявления.

Очаква се съдебният процес под председателството на съдия Карли Киърни да продължи до шест седмици. Съдебните заседатели бяха избрани миналата седмица.

В хода на процеса могат да бъдат изслушани показанията на съоснователя на Death Row Records Марион „Шуг“ Найт – бивш рап магнат, който е бил с Тупак Шакур в нощта на убийството му и понастоящем излежава 28-годишна присъда за убийство по друго дело.

Властите описват Дейвис като „главния организатор“ на набързо скалъпен план за отмъщение за побоя над племенника му Орландо „Бейби Лейн“ Андерсън, нанесен от Шакур и членове на антуража на рапъра в казино MGM Grand в Лас Вегас в нощта на 7 септември 1996 г.

Насилието в казиното, според твърденията, е произтекло от враждата между две улични банди от района на Лос Анджелис – South Side Compton Crips, на която Дейвис се е самоопределял като лидер, и Mob Piru, която според полицията е била свързана с Найт и Death Row Records. Те са били в Лас Вегас, за да гледат мач за световната титла в тежка категория по бокс между Майк Тайсън и Брус Селдън.

Според твърденията Дейвис се е сдобил с оръжието на убийството и го е предал на други двама мъже на задната седалка на бял „Кадилак“, докато те са обикаляли в търсене на автомобила на Найт и Шакур след сбиването.

Изстрелите са били произведени, когато Дейвис и другите са настигнали автомобила на Найт и Шакур. Шакур е прострелян четири пъти и умира в болница шест дни по-късно. Найт, който е шофирал, е получил лека рана от фрагмент от куршум, който е одраскал главата му.

Разследването на убийството „застива“ в продължение на години, но според полицията изявленията, които Дуейн Дейвис прави през 2018 г. пред различни медии относно участието си в стрелбата, дават нов тласък на делото.

Според полицията Дейвис казва в интервюта и в мемоарите си от 2019 г. Compton Street Legend, че е седял на предната пътническа седалка на „Кадилак“-а и е подал пистолета на един от двамата мъже, седящи зад него.

Полицията не посочва кой е стрелял по Тупак Шакур. Тримата други мъже, които са били в „Кадилак“-а заедно с Дейвис, вече не са живи. Съгласно законодателството на Невада Дуейн Дейвис може да бъде обвинен в убийство, ако е участвал в престъплението, дори без самият той да е натиснал спусъка.

В книгата си Дейвис пише, че дълго време е бил считан за заподозрян в убийствата на Тупак Шакур и на съперничещия му рапър Кристофър Уолъс, който се изявяваше под псевдонима Ноториъс Би Ай Джи за базирания в Ню Йорк лейбъл Bad Boy Entertainment и беше застрелян в Лос Анджелис през март 1997 г.

Въпреки че убийството на Уолъс остава неразкрито, разследващите отдавна предполагат, че той е бил застрелян като отмъщение за убийството на Шакур, извършено няколко месеца по-рано.

С хитове като California Love и All Eyez on Me Тупак Шакур олицетворяваше по онова време поетичното „лошо момче“ от Западното крайбрежие. Той беше продуциран от лейбъла Death Row Records, ръководен от Марион „Шуг“ Найт, който разчиташе на бандата от Лос Анджелис Mob Piru, на която той самият беше член, за да осигури охрана на артистите.

От друга страна, нюйоркският лейбъл Bad Boy Records, основан от Шон „Пи Диди“ Кумс, наемаше по време на своите пътувания на Запад съперническата банда South Side Compton Crips, за да осигури защита на своите рапъри като Ноториъс Би Ай Джи, припомня АФП.