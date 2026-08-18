Новата академична година в Техническия университет в Габрово се открива на 31 август

Тържественото откриване на академичната 2026/2027 година в Техническия университет – Габрово ще се състои на 31 август от 10:00 часа. Церемонията ще се проведе пред централния вход на Учебен корпус 1, сграда „Интеграл“, съобщиха от висшето училище.

На официалното откриване са поканени студенти, преподаватели и служители на университета, както и първокурсниците, които за първи път ще прекрачат прага на висшето училище. От академичното ръководство отправят пожелание новата учебна година да бъде успешна, вдъхновяваща и изпълнена с нови постижения.

Техническият университет – Габрово е създаден през 1964 г. с Указ № 395 на Президиума на Народното събрание като Висш общотехнически задочен институт в Габрово. През 1972 г. е преименуван на Висш машинно-електротехнически институт (ВМЕИ), а през 1995 г. е преобразуван в Технически университет – Габрово с решение на 37-ото Народно събрание.

Идеята за създаването на висше училище в Габрово обаче има по-стари корени и датира още от 40-те години на XIX век. Тя е свързана с имената на Васил Априлов и Никола Палаузов. В началото институтът започва работа с 1327 студенти в задочна форма на обучение, а от 1965 г. получава собствена квота за прием и студентите започват и завършват обучението си в Габрово.

Днес Техническият университет – Габрово разполага с три факултета и предлага обучение за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“, за образователната и научна степен „доктор“, както и програми за квалификация и следдипломна специализация.