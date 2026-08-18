Изборът на Бургас за домакин на "Евровизия" изненада мнозина, дори победителката в песенния конкурс Дара, отбелязва в. "Гардиън"

Песенният конкурс „Евровизия“ догодина няма да се проведе в столицата на страната София, а в Бургас. Тази новина озадачи някои българи, като изненадата си не скри дори българската победителка в тазгодишното издание Дара, отбелязва британският всекидневник „Гардиън“.

Още откакто през май тази година българската певица Дара беше обявена за победителка в конкурса „Евровизия“, стана ясно, че балканската страна за първи път в историята си ще има възможността да бъде домакин на най-голямото парти в Европа.

Затова, когато миналата седмица българските власти обявиха, че най-голямото събитие за музика на живо в света през 2027 г. ще се проведе не в столицата София, а в Бургас – пристанищен град на Черно море с население от 200 000 души, това дойде като изненада – дори за победителката.

„Наистина съм изненадана“, каза певицата Дара пред в. „Гардиън“. „Мисля, че БНТ (Българска национална телевизия) ще се справи чудесно с продуцирането на цялото шоу. Имам пълно доверие в тях. Ако са избрали Бургас, значи вероятно Бургас е по-добрият избор“, допълни изпълнителката.

Тази пролет във Виена Дара стана първата българка, спечелила „Евровизия“ с енергичния си парти химн Bangaranga, в издание, бойкотирано от Ирландия, Испания, Нидерландия, Словения и Исландия заради участието на Израел.

След победата ѝ четирите най-големи града в България – София, Пловдив, родният град на Дара Варна и Бургас, подадоха кандидатури, като през последните седмици като възможни кандидати останаха само София и Бургас. Като столица на страната и международен център София изглеждаше като очевиден избор.

Изборът на Бургас – четвъртият по големина град в България, беше масово обсъждан в цялата балканска страна с население от 6,5 милиона души, като мнозина останаха изненадани.

„Бяхме изненадани, защото София разполага с най-голямата зала“, каза 29-годишният Павел Стефанов, авиодиспечер на летището в столицата.

Петдесет и четиригодишната дизайнерка от София Милена Узунова сподели, че е изненадана и разочарована, че столицата не е била избрана за домакин, и изрази скептицизъм относно способността на Бургас да се справи с подобно събитие.

„Разочарована съм“, каза тя. „Мисля, че София е по-добро място – по-голяма е и разполагаме с голяма зала. Бургас е хубав град, но не съм сигурна, че ще може да се подготви достатъчно добре за една година. Мисля, че пространството в Бургас е много по-малко“.

Разположен на южното крайбрежие на Черно море, на около 400 километра източно от София, Бургас е по-близо до Истанбул, отколкото до българската столица.

Сгушен между три езера и Черно море, градът има развита туристическа индустрия и е популярна морска дестинация сред българските и чуждестранните туристи. Същевременно там се намира второто по големина пристанище в България и най-голямата нефтопреработвателна рафинерия в Южна Европа, които съставляват значителна част от промишлеността на града.

По-рано тази година градът беше домакин на първия етап от „Джиро д'Италия“ – италианския еквивалент на „Тур дьо Франс“, а домакинството на „Евровизия“ най-вероятно ще подсили кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2032 г.

Подготовката за домакинството на големия финал на „Евровизия“ вече е започнала около „Арена Бургас“ – зала с капацитет от 15 000 места, завършена през 2023 г., на която ще бъде възложена титаничната задача да организира любимото парти на Европа. От летището на града същевременно казаха, че са готови да посрещнат увеличения поток от пътници за „Евровизия 2027“.

Съпътстващите конкурса събития ще се проведат в центъра на Бургас и в Морската градина, която е най-големият обществен парк в града, разположен непосредствено на брега на Черно море. Тук местните жители обикновено се събират, за да прекарат времето си или да изпият по едно питие.

Бургас обаче не е най-малкият град, организирал някога „Евровизия“ – той все пак е значително по-голям от Харогейт, който беше домакин на конкурса през 1982 г. след победата на група Bucks Fizz.

Финалът на „Евровизия“ ще бъде на 15 май, а полуфиналите – на 11 и 13 май, като Канада ще участва за първи път. Междувременно ще бъдат въведени нови правила, като например повишаване на минималната възраст за участие от 16 на 18 години и забрана за домакинство на страни, въвлечени във въоръжени конфликти.

Мнозина в България смятат, че това е идеалната възможност да се покаже красотата на българското крайбрежие и да се даде тласък на туризма, докато други са благодарни, че събитието няма да се организира в София.

Кметът на Бургас Димитър Николов каза, че за него е чест градът да бъде избран, и благодари на БНТ и на Европейския съюз за радио и телевизия за уникалната възможност да бъдат представени красотите на България, както и за шанса всички гости и фенове, които ще следят прякото излъчване, да почувстват страната чрез Бургас.

Премиерът Румен Радев каза пред местни журналисти, че вярва, че Бургас ще успее да представи България достойно.

„Мисля, че всеки български град има какво да предложи както от гледна точка на културата и историята, така и по отношение на хората и съвременните услуги. Затова нека се представим достойно. Смятам, че Бургас е наистина добър избор“, каза той.

Двадесетгодишната студентка от Софийския университет Катрин Нинова сподели, че се чувства облекчена, че София ще избегне хаоса около „Евровизия“. „Тук и без това е достатъчно пренаселено. Нямаме нужда да организираме „Евровизия“, каза тя.

Евтим Воденичаров, 32-годишен мениджър на данни от Бургас, каза, че е възхитен от факта, че родният му град ще бъде домакин на събитието, и изрази убеждението си, че то ще даде тласък на икономиката и туризма в региона.

„Разбира се, че съм развълнуван“, каза Воденичаров. „Надявам се да успея да си взема билет и да отида да го гледам на живо, вместо да съм у дома и да го гледам по телевизията. Все пак се провежда в родния ми град“.

Междувременно Дара призова посетителите, които ще присъстват на „Евровизия“, да се възползват от възможността да посетят България и Черноморието и да открият уникалната култура на балканската страна.

„Трябва да гледаме на нещата от положителната им страна. Мисля, че хората трябва да отидат на морето и да разгледат района около Бургас – там има наистина хубави места“, каза тя.