„Русалка“ с Красимира Стоянова влиза отново в програмата на фестивала „Опера в Летния театър“ във Варна

„Русалка“ от Антонин Дворжак влиза отново в програмата на фестивала „Опера в Летния театър“ във Варна тази вечер в 21:00 ч., съобщават от Театрално-музикалния продуцентски център (ТМПЦ) в града.

В главната роля е сопраното Красимира Стоянова, която на премиерата миналата година получи отличие „Кристално огърлие" на Съюза на българските музикални и танцови дейци. Оркестъра на Варненска опера дирижира маестро Павел Балев. В ролята на Принца е лиричният тенор Рейналдо Дроз, Водният дух е басът Деян Вачков. Сопраното Ирина Жекова изпълнява партията на Княгинята, а мецосопраното Величка Минкова – на Магьосницата. В образите на трите нимфи са Лилия Илиева-Михайлова, Силвия Ангелова и Розалия Желязкова.

Тази година постановката на „Русалка“ на Варненската държавна опера, в режисура на Сребрина Соколова, бе удостоена с наградата „Варна“ в категория „опера“. Тя е първата интерпретация на заглавието в България.

За Красимира Стоянова ролята на Русалка носи признание от публика и критика в Европа, посочват от ТМПЦ. Във варненската постановка примата, която е камерзенгерин на Виенската държавна опера, за пореден път си партнира с утвърдения на международната сцена диригент Павел Балев, който е генерален музикален директор на Театър Нордхаузен, главен диригент на Опера Лимож, музикален директор на Академията на Националния оркестър в Кан, редовен гост-диригент в Баден-Баден и Държавната опера във Варна.

„Русалка“ е най-известната и най-често поставяна чешка опера. Композиторът я описва като „лирична приказка за трагедията на русалка, влюбена в човек“. Произведението е наситено с поетичност, нежност и богата мелодика, вдъхновена от чешкия фолклор.

За режисьора Сребрина Соколова творбата не е просто романтична история за невъзможна любов, а дълбок размисъл за границите между природното и изкуственото, между човека и света, който той се стреми да контролира. Сценографът и автор на прожекционния мапинг Петко Танчев изгражда многоизмерна сценична среда, като съчетава абстрактни изображения и архивни кадри, създава водна повърхност от огледален материал и „гора“ от вертикални елементи. Костюмите са на Ася Стоименова, а хореографията – на Надя Димокова.