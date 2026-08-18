Успение на Йоан Рилски Чудотворец отбелязва църквата „Св. Йоан Рилски“ в Крумовград

На днешния 18 август църквата „Св. Йоан Рилски“ в Крумовград отбелязва Успение на свети Йоан Рилски Чудотворец. Изграден преди близо девет десетилетия, храмът има своето ключово място в църковния живот в региона, разказва за БТА Ваня Атанасова от църковното настоятелство. Тя допълва, че инициатори за изграждането на божията обител в пограничния град са трима местни жители – Гиню Кантарджиев, Русин Русинов и Хараламби Колев, които през не толкова далечната 1934 г. откриват дарителски фонд за събиране на средства.

„Решението да се създаде нов храм е, защото до този момент хората са се покланяли в един стар параклис, който вече не съществува. И на 30 октомври 1936 г. църквата е открита и осветена от тогавашния Пловдивски митрополит Кирил, който после става български патриарх“, разказва Атанасова.

Изграден с дарения и с помощта на българската войска от майстори от смолянското село Петково, храмът е бил посещаван и от цар Борис III, пише над една от портите му.

„Интересното за храма е и това, че всъщност инициаторите му решават той да бъде копие на „Александър Невски“ и се разбират да отидат на място, всеки един да следва елементи, с които могат да възпроизведат архитектурната му част. И всъщност така се създава този храм – като малко копие на храм „Александър Невски“ и носещ името на защитника на България св. Йоан Рилски“, допълва Ваня Александрова.

Църквата „Св. Йоан Рилски“ е трета за града, но единствена запазена и функционираща днес. Отново според надпис в храма, първата църква в Крумовград се е казвала „Св. Цар Борис Покръстител“, но няма данни кога е строена, а само че върху основите ѝ е изградена джамия. След Освобождението през 1913 г. в Крумовград е имало параклис, докато се стига до изграждането на „Св. Йоан Рилски“ преди близо девет десетилетия. Преди няколко години изграденият храм е бил обновен и куполите му са били подменени със средства на златодобивната компания в региона, на местната общност и със съдействието на Община Крумовград.

В навечерието на днешния си празник, само преди десетина дни, християнският храм посрещна чудотворната икона на Пресвета Богородица „Златна ябълка“ от Горни Воден, а Пловдивският митрополит Николай отслужи празнична вечерня в него.