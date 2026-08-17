Димитър Николов и Милена Милотинова представиха в Бургас какво предстои в подготовката за "Евровизия 2027"

Кметът на Бургас Димитър Николов и генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милотинова представиха в Бургас какво предстои в града, след като в петък той бе обявен за домакин на песенния конкурс "Евровизия 2027".

„Домакинството не е финалната точка, тя е началото. Финалът ще бъде на 15 май, а на 16 май аз искам да имам възможността с госпожа Милотинова да обявя, че България се справи изключително успешно“, заяви Николов. По думите му целта е България да постигне рекорди като домакин, а всички гости и участници да си тръгнат доволни от организацията и от посрещането.

Кметът съобщи, че още в петък са обявени процедурите, които трябва да бъдат проведени съобразно Закона за обществените поръчки. Той увери, че процесът ще бъде прозрачен и медиите ще бъдат информирани подробно за отделните етапи. Предстои работа по транспортната и глобалната логистика – въздушни връзки, автобусен транспорт и шатъли, както и координация с транспортни фирми, туроператори, хотелиери, ресторантьори и службите, които ще отговарят за сигурността. „За нас е много важно всички делегации, всички екипи, които пристигнат в България, наистина да се почувстват като у дома си“, каза Николов.

Подготовката на терена около „Арена Бургас“ за домакинството на "Евровизия 2027" вече е започнала. „Тази сутрин при обхода видяхме тежката техника вече струпана на мястото, което предстои да бъде заравнено“, съобщи генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милотинова по време на пресконференцията в Община Бургас. Тя обясни, че заравняването е необходимо, за да може теренът да бъде използван за подвижните телевизионни станции и техниката, която ще бъде необходима за реализацията на продукционното шоу.

Кметът Димитър Николов потвърди, че общината вече е започнала и други строително-монтажни дейности, които са в рамките на нейната отговорност и не зависят от окончателните изисквания на Европейския съюз за радио и телевизия (European Broadcasting Union, EBU) и БНТ. „В момента опъваме силови трасета, правим благоустрояване, което не е свързано с изискванията на EBU и на БНТ. За всичко останало съм изключително дисциплиниран и ще се съобразя изцяло с това, което хората с дългогодишен опит искат“, заяви Николов.

На въпрос за бъдещите му политически планове и появилите се коментари, че може да се кандидатира за президент, кметът на Бургас заяви, че до провеждането на „Евровизия 2027“ няма да се занимава с политика. „Аз за себе си съм дал обет до 15 май с политика да не се занимавам“, каза Николов и допълни, че до финала ще се концентрира изцяло върху организацията на домакинството на песенния конкурс.

На срещата присъства и архитект Ивайло Петков, основател на архитектурно бюро DESET architects и един от основните автори и проектиращи архитекти на мултифункционалната спортна зала. Пред журналисти той коментира, че покривът на „Арена Бургас“ е проектиран да поеме натоварване от около 300 тона, а акустиката в залата вероятно ще бъде изпълнена в черен цвят заради изискванията на екипа на „Евровизия“.



Архитектът подчерта, че данните за товароносимостта са част от проектната документация, която е публично достъпна за всички, поради което спекулациите са излишни. По отношение на „Евровизия“ той уточни, че окончателната конфигурация на залата ще зависи от сценария, който организаторът ще предложи, и от начина на разполагане на публиката.