Патриаршеска света литургия за празника Успение на преп. Йоан Рилски Чудотворец ще отслужи българският патриарх Даниил в Рилския манастир

site.btaПатриаршеска света литургия за празника Успение на преп. Йоан Рилски Чудотворец ще отслужи българският патриарх Даниил в Рилския манастир
Българският патриарх Даниил ще отслужи патриаршеска света литургия в Рилския манастир по повод празника Успение на преподобни Йоан Рилски Чудотворец. Тази година Рилската света обител отбелязва 1080 години от успението на своя основател и небесен покровител на българския народ.
Честванията започнаха още снощи с всенощно бдение в манастирския храм. Кулминацията на празника е днес с патриаршеската света литургия, посветена на паметта на най-почитания български светец.
Свети Йоан Рилски Чудотворец е смятан за небесен закрилник на българския народ. Той е живял през IX и X век и остава в историята като пример за духовно съвършенство и подвижнически живот. Роден е в село Скрино, в Осоговската планина, недалеч от днешното Бобошево, през втората половина на IX век.
От ранна възраст Йоан посвещава живота си на християнската вяра, а по-късно се установява като отшелник в Рила, където полага основите на бъдещата Рилска света обител. След смъртта си светецът е погребан край мястото на своето усамотение. Мощите му са открити нетленни и са пренесени в манастирския храм, където се съхраняват и днес.
Празникът Успение на преподобни Йоан Рилски ежегодно събира в Рилския манастир множество поклонници от страната и чужбина, дошли да почетат паметта на светеца и неговото духовно наследство.
/ВБ/
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