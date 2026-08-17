Бас-баритонът сър Брин Терфел ще има концерт със Софийската филхармония през октомври

Сър Брин Терфел ще има концерт със Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров – на 18 октомври в зала „България“.

Бас-баритонът идва у нас в началото на нов етап от своята кариера, месеци след назначаването му за първи артистичен директор на новосъздадената Oxford International Opera, коментират от филхармонията.

Все още не е ясна програмата на концерта. По време на първото гостуване на уелския артист у нас през 2024 г. звучаха творби от Доницети, Росини, Вагнер, Чапи, Масне, Верди, Бърнстейн.

„Терфел внимателно подбира своите ангажименти и не следва обичайния ритъм на непрекъснати концертни турнета. Именно затова повторното му гостуване след бравурния дебют през 2024 г. в София има особена тежест. Към момента концертът на 18 октомври е единственото публично обявено негово участие в Централна и Югоизточна Европа през есента на 2026 г.“, допълват от филхармонията.

„След първия ни концерт знаех, че това няма да бъде последната ни среща. Брин е от онези артисти, които превръщат всеки концерт в преживяване – и за публиката, и за музикантите“, казва маестро Найден Тодоров, по чиято покана се осъществява завръщането.

Новата оперна компания в Оксфорд е създадена в партньорство с филхармоничния оркестър на Оксфорд и неговия музикален директор Мариос Пападопулос. Първият ѝ сезон ще бъде открит в New Theatre Oxford с цялостна сценична продукция на „Тоска“ от Пучини. В нея Терфел ще изпълни за последен път една от емблематичните си роли – барон Скарпия. Така назначението му бележи не просто нов пост, а преход от сцената към активното изграждане на следващото поколение оперни проекти и артисти.

Терфел отново включва София в своя международен календар между летния си концерт с Виенската филхармония в Шьонбрун, началото на новата си работа в Оксфорд и поредицата от изяви в Австралия.

В продължение на повече от три десетилетия, роденият през 1965 г. Брин Терфел е признат за един ог артистите, които определят стандартите в съвременното оперно изкуство. Кралската опера „Ковънт Гардън“, Метрополитън опера, Виенската държавна опера, Миланската Скала и фестивалите в Байройт и Залцбург са сред сцените, на които той изгражда своите интерпретации на Вотан, Холандеца, Фалстаф, Скарпия и Фигаро. През 2023 г. милиони зрители го видяха и сред солистите на коронацията на крал Чарлз Трети.

/ДД