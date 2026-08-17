Сборник с научнофантастични разкази на Здравка Евтимова бе издаден в САЩ

Американското издателство Starship Sloane Publishing публикува сборника с научнофантастични разкази на българската писателка Здравка Евтимова The Strangest of Stories: A Collection of the Weird and Surreal („Най-странните разкази: сборник на неочакваното и сюрреалистичното“), съобщи авторката за БТА.

Книгата излезе преди дни, като включва разкази, написани от Евтимова на английски език през последните пет години. Илюстрациите са на британския художник Брус Пенингтън, а предговорът е на Найджъл Съклинг, носител на наградата „Хюго“ за научна фантастика.

Сборникът представя истории, които съчетават фантастичното, магичното и сюрреалистичното с теми от всекидневния живот. Според текста на задната корица Евтимова създава „мрачни и будещи дълбок размисъл“ реалности, в които необичайното и фантастичното постепенно преобразяват делничния свят. Авторът А. Дж. Далтън определя разказите като „метаморфни“, изпълнени с романтика, мек хумор, загадъчност и изненади, и ги сравнява със съвременни народни приказки, в които полетът на фантазията се превръща в психологическо изследване.

Това е втора книга на Здравка Евтимова, публикувана от Starship Sloane Publishing. През 2024 г. издателството публикува романа ѝ He May Wear My Silence („Той носи моето мълчание“), който получава новоучредената награда за научна фантастика Dr. T. O’Connor Sloane за 2024 г.

Здравка Евтимова е родена в Перник през 1959 г. Завършила е английска филология в университета „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново. Интересът ѝ към разказването на истории се появява още в детска възраст. Нейни разкази са издавани в различни страни на света. През 2015 г. разказът ѝ „Кръв от къртица“ е включен в учебниците по английски за гимназиалния курс в Дания, от януари 2019 г. същият разказ е включен в учебник по литература за прогимназиите в САЩ. Разказът ѝ Seldom („Рядко“) е включен в антологията Best European Fiction 2015 („Най-добра европейска проза 2015 г.) на издателство Dalkey Archive Press, САЩ (2015). „Твоят ред е“ е един от десетте наградени разказа в световния конкурс за къс разказ на тема „Утопия 2005“ в град Нант, Франция. Този разказ е включен в антологията „Утопия 2005 – десет писатели от цял свят“. „Васил“ е един от десетте разказа, спечелили в конкурса за къс разказ от цял свят на радио Би Би Си, Лондон (2005), сочи справка в архивите на БТА.

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