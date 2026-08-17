Подробно търсене

Актьорът Джони Деп преговаря за участие в следващото приключение от поредицата "Карибски пирати"

Елена Христова
Актьорът Джони Деп преговаря за участие в следващото приключение от поредицата "Карибски пирати"
Актьорът Джони Деп преговаря за участие в следващото приключение от поредицата "Карибски пирати"
Актьорът Джони Деп. Снимка: АП/Thibault Camus
Ню Йорк,  
17.08.2026 12:16
 (БТА)
Етикети

Известният продуцент Джери Брукхаймър каза, че се водят преговори с холивудския актьор Джони Деп за участието му в шестия филм от поредицата "Карибски пирати", пише електронното издание "Дедлайн".
    
"Водим преговори с Джони, работим по сценария и се надяваме, че ще успеем да реализираме проекта", каза Брукхаймър, цитиран от изданието.

Същевременно, според информация на източници на "Дедлайн", в следващия филм героят на Джони Деп - капитан Джак Спароу, вероятно ще бъде второстепенен персонаж, а не главен герой.
    
Предишният филм от поредицата - "Карибски пирати: Отмъщението на Салазар", излязъл на екран през 2017 г., събра около 794 милиона щатски долара в световния боксофис, припомня изданието.

/АУ/

„Час ЛИК“ на БТА е мястото за срещи отблизо с лицата на българската култура, наука, образование и религия. Подкастът може да бъде проследен в интернет страницата и в YouTube канала на БТА.

Гледайте ни в YouTube Слушайте ни в Soundcloud Слушайте ни в Spotify

Списание ЛИК

Свързани новини

24.07.2026 10:28

Джони Деп се появи изненадващо на фестивала „Комик-кон“ в Сан Диего, за да рекламира новия си филм

Джони Деп се появи изненадващо на фестивала „Комик-кон“ (Comic-Con) в Сан Диего, Калифорния, за да рекламира новия филм с негово участие „Ебенезер“ (Ebenezer), предаде АП. Най-големият фестивал за поп култура в САЩ отвори врати в четвъртък. Деп се
21.03.2026 15:34

Изложба на Джони Деп се открива днес в малкия германски град Емендинген

Не Берлин, не Мюнхен или Франкфурт, а малък град в югозападния регион Брайзгау ще бъде домакин на премиерата на изложбата на филмовата звезда Джони Деп в Германия, пише ДПА. Художествената галерия Queens Kunstgalerien в Емендинген спечели право да
20.11.2025 12:37

Костюми на Джони Деп, Кейт Бланшет и Кейт Уинслет от филми и телевизионни продукции ще бъдат предложени на търг в Лондон

Костюми от филми и телевизионни продукции, носени от актьори като Джони Деп, Кейт Бланшет и Кейт Уинслет, ще бъдат показани в изложба в Лондон, преди да бъдат предложени на търг следващата седмица, съобщи Би Си Си.
27.09.2024 18:54

Джони Деп изненада деца в испанска болница, облечен като Джак Спароу

Джони Деп изненада деца в испанска болница, облечен в костюма си от „Карибски пирати“, съобщи ДПА. Холивудската звезда се превъплъти в образа на капитан Джак Спароу за радост на децата в Университетската болница в Доностия (Сан Себастиан), Испания,

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:36 на 17.08.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация