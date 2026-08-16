Япония подготвя мисия до луните на Марс в опит да помогне за разкриване на произхода на Слънчевата система

Японски инженери подготвят мисия до луните на Марс, като целта е да се съберат проби, които биха могли да разкрият тайните на произхода на Слънчевата система и да установят как са възникнали благоприятните условия за живот на Земята, предаде АФП.

Безпилотната мисия Ем Ем Екс (MMX -Martian Moons eXploration), чийто старт е предвиден в следващите месеци, би могла също така да положи основите на бъдещо изследване на Червената планета.

Космическият апарат беше представен наскоро и е планирано да поеме на мисията от космодрума Танегашима в югозападната част на страната, като ще остане в орбита около Марс в продължение на около три години, отбелязва АФП. Ще се опита да кацне на Фобос – спътник, който е много по-малък и по-близък до своята планета, отколкото Луната е до Земята.

Апаратът трябва да събере проби от поне 10 грама, докато роувърът „Идефикс", кръстен на прочутото куче на героя от комикса „Астерикс“, ще извършва наблюдения на повърхността. В обхвата му ще е и Деймос - другата луна на Марс, но няма да каца там, преди капсулата за завръщане да поеме обратно към Земята и да пристигне в Австралия около 2031 г.

Японската агенция за аерокосмически изследвания (ДЖАКСА) се надява, че тази мисия ще помогне да се разбере как са се формирали Марс и неговите луни – ключов елемент за определяне на произхода на Слънчевата система, отбелязва АФП.

Според една от теориите за произхода на марсианските луни те са се образували след сблъсък на небесно тяло с Червената планета. Друга хипотеза е, че тези луни са астероиди, привлечени от гравитацията на Марс.

Установяването дали някои от тези хипотези е вярна ще помогне да се разбере „как е възникнала среда, подходяща за живот на скалистите планети“, посочиха от Японската агенция за аерокосмически изследвания. Става въпрос за четирите скалисти планети, най-близки до Слънцето: Меркурий, Венера, Земята и Марс, допълва АФП.

Mисията ще хвърли светлина и върху това как са пренесени водата, летливите елементи и органичните съединения от отдалечените краища на Слънчевата система към вътрешните скалисти планети – процеси, които вероятно са изиграли ключова роля за обитаемостта на тези светове, обясни Патрик Мишел, френски астрофизик, участващ в проекта „Идефикс”.

От Японската агенция за аерокосмически изследвания се надяват, че мисията ще проучи възможността Фобос да се използва като „естествена космическа станция“, след като се разработят необходимите технологии за пътуване до Марс и обратно, отбелязва АФП. Това ще е от съществено значение при пилотиран полет до Червената планета, допълват те.

Мисията Ем Ем Екс е резултат от сътрудничество с френския Национален център за космически изследвания (CNES), Германския аерокосмически център (DLR) и НАСА.

В рамките на космическата си програма Япония изпрати на Луната безпилотния апарат SLIM (Smart Lander for Investigating Moon), който обаче се преобърна при кацането си през 2024 г., но въпреки това предаде данни и оцеля няколко лунни нощи с продължителност от по две седмици, припомня АФП.

Япония има опит и в събирането на космически проби, по-специално благодарение на безпилотната мисия „Хаябуса 2“, която през 2020 г. донесе материал, взети от астероид, намиращ се на няколкостотин милиона километра от Земята, припомня АФП.

Ем Ем Екс не е единствената мисия до Марс, която се опитва да достави проби на Земята.

Роувърът „Пърсивиърънс“ на НАСА, който изследва Червената планета от 2021 г., вече е събрал проби, готови за връщане на Земята. Тази мисия обаче беше фактически прекратена от администрацията на президента Доналд Тръмп след гласуване в американския Конгрес през януари, припомня АФП.

Китай също обяви, че космическият кораб „Тянвън-3“ трябва да бъде изстрелян около 2028 г. и да достави марсиански проби на Земята около 2030 г., т.е. една година преди японския апарат.

Китайската мисия „Тянвън-1“ успя да кацне на Марс през 2021 г. с един от най-впечатляващите успехи на китайската космическа програма, допълва АФП.