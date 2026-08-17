Чудотворната Хавайска мироточива Иверска икона на Пресвета Богородица днес ще бъде посрещната в Рилския манастир

Чудотворната Хавайска мироточива Иверска икона на Пресвета Богородица днес ще пристигне в Рилския манастир. Очаква се това да се случи привечер, каза за БТА игуменът на манастира Адрианополският епископ Евлогий.

Иконата ще остане в манастира и на 18 август, когато Българската православна църква отбелязва Успението на свети Йоан Рилски. Тази година се навършват 1080 години от успението на небесния покровител на българския народ и 1150 години от 876 г., която се приема за предполагаема година на неговото рождение.

По традиция в навечерието на празника в съборния храм на Рилския манастир ще бъде отслужено и всенощно бдение.

„Иконата ще бъде в Рилския манастир за празника на свети Йоан Рилски“, каза преди дни в Кюстендил българският патриарх Даниил. „Там ще имаме възможност да се поклоним пред нея и да приемем това духовно благословение“, добави той.

Чудотворната Хавайска мироточива Иверска икона на Пресвета Богородица пристига в Рилския манастир от Варна, където последно беше изложена за поклонение в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Св. Марина“.

Иконата пристигна за поклонение в България на 31 юли и бе посрещната на летище „Васил Левски“ от Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил. Тя ще остане в страната ни до 19 август. Придружават я официалният й пазител свещеник Нектарий Янгсън и свещеник Илия от Руската задгранична православна църква.

Историята на светинята започва през 2007 г. в православната християнска община в Хонолулу, Хаваи, когато малко печатно копие на Иверската икона на Божията Майка по чудесен начин започва да мироточи и да излъчва силно благоухание на рози. След внимателно църковно проучване през 2008 г. Руската православна църква зад граница (РПЦЗ, към Московската патриаршия) официално признава иконата за чудотворна и я благославя да посещава православните храмове по света.

Оттогава иконата е обиколила хиляди храмове в Северна Америка, Европа и други страни. Пред нея са се поклонили милиони вярващи, а стотици чудеса и изцеления са подробно документирани. Особено известни са свидетелствата за духовно укрепване, телесни изцеления и благодатния мир, който мнозина усещат при молитва пред светия образ на Божията майка.