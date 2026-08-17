Детски книги са във фокуса на издателствата в третата седмица на месец август.

Ново издание на сборника „Приказките на господин Кабода“ на Елена Алексиева излиза девет години след неговата първа публикация, съобщиха издателите от „Жанет 45“. Оформлението на изданието е дело на Люба Халева. Книгата ще е на пазара на 18 август. „Приказките на господин Кабода“ е сборник с детски приказки, който разглежда темата за загубата.

„Брадатият господин Кабода, скрит в сянката на широкополата си шапка, общува с момче, изгубило майка си. Но това не е широкоприетата връзка възрастен – дете, не е и директен опит за утеха, нито пък компас за изплуване от мъката, нито пък низ от нравоучителни притчи“, пише за изданието Ненко Генов, създател на блога за детска литература „Книжни криле“. „Господин Кабода и момчето са двама самотници, които избират да бъдат заедно. Всеки има нужда от другия, често по начини, които може би дори не осъзнава. Елена Алексиева е успяла да обедини в историите си ефирната поетичност на приказката и житейската неизбежност“, отбелязва той.

„Лисичата ръкавичка“ е първата книга от новата поредица за деца „Дивен свят“ на писателката Юлия Спиридонова – Юлка и художника Дамян Дамянов, съобщиха издателите от „Колибри“. Тя ще излезе на 21 август. „Лисичата ръкавичка“ разказва историята на лисицата Мерин, която се опитва да опази своите лисичета и да спаси света от свиреп дракон. Следващите книги от „Дивен свят“ ще са „Живо камъче“ и „Бодлив страшник“, уточняват издателите. Всяка приказка от поредицата „Дивен свят“ показва красотата и многообразието на природата и мъдростта, събрана в древните митове и легенди, посочват от екипа.

Ново издание на учебник по сръбски език, дело на Димка Савова и Виктория Менкаджиева, публикува Университетското издателство „Св. Климент Охридски“, съобщиха от екипа. „Сръбски език. Основи на граматиката и упражнения“ излиза за първи път през 2006 г. Книгата е на българския преподавател по сръбски и хърватски език във Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Димка Савова и на сръбския автор и преводач Виктория Менкаджиева. Художник на корицата е Антонина Георгиева.

/КБ