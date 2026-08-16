Изложба на Руси Куртлаков беше открита в Жеравна

Юбилейна изложба на художника, колекционер, дарител и меценат Руси Куртлаков, посветена на неговата 80-годишнина, беше открита в Жеравна, съобщиха от общинския пресцентър в Котел.

Сред гостите на събитието бяха кметът на Община Котел Коста Каранашев, заместник-председателят на Общинския съвет – Котел Владимир Мартинов и почитатели на изкуството от различни краища на България.

Експозицията, представена от Исторически музей – Котел и музейните експозиции в Жеравна, проследява основни теми в творчеството на Руси Куртлаков – морето и крайбрежните пейзажи, както и българската природа. Специално място е отредено на Жеравна, с която художникът свързва значителна част от творческия си път.

„Руси Куртлаков е от тези хора, каквито вече няма в България. Това са личности, които са богатство за целия български народ“, казва кметът Коста Каранашев, цитиран в съобщението.

Той благодари на художника за приятелството, подкрепата и активното му присъствие в културния живот на Котел и Жеравна, пожелавайки му дълъг творчески и житейски път.

Руси Куртлаков разказа, че че вече 30 години свързва живота си с Котленския край. „Аз се чувствам като котленец и затова вече 30 години съм свързал моя живот с този възрожденски край. За мен Котел е най-възрожденският край в България“, отбелязва той, цитиран в съобщението.

Куртлаков благодари на Котел за създаването на Фестивала на етносите, багрите и котленския килим, определяйки го като пример за съхраняване на традициите. „Този ден ще остане като паметен в целия ми съзнателен живот“, добавя творецът.